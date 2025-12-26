Lejos de Costa Rica: Luis Paradela se deja ver en su nuevo rumbo mientras aseguran que regresará a Saprissa

Mientras Deportivo Saprissa mueve fichas en silencio para concretar uno de los regresos más esperados por su afición, Luis Paradela volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las canchas y también lejos de Costa Rica.

El extremo cubano, que pertenece al cuadro morado, estuvo a préstamo en el U Craiova de Rumania, club que ya tomó una decisión clave: no ejecutará la opción de compra incluida en su contrato. La razón pasa por la lesión de rodilla que sufrió Paradela, la cual le impidió tener continuidad y mostrar su mejor versión en Europa.

Ante ese escenario, en Tibás avanzan con la idea de repatriar al futbolista por seis meses en 2026, permitirle recuperar ritmo competitivo y luego facilitarle una nueva salida al extranjero. Paradela no ha ocultado que su gran objetivo sigue siendo volver al fútbol europeo, pero todo indica que ese camino podría tener una escala previa en Saprissa.

El nuevo destino de Luis Paradela

Sin embargo, mientras su futuro deportivo se define, el atacante dejó pistas claras de su presente personal. En medio de los rumores sobre su retorno al club morado, su esposa compartió imágenes de la familia celebrando la Navidad en París, con la Torre Eiffel como escenario de fondo.

La publicación de la esposa de Luis Paradela. (Foto: Instagram)

Las fotografías rápidamente llamaron la atención de los aficionados saprissistas, que no tardaron en reaccionar al ver al jugador disfrutando de unos días de descanso en una de las capitales más icónicas de Europa.

Las postales refuerzan la idea de que, aunque el regreso a Saprissa parece cada vez más cercano, Paradela mantiene viva su conexión con Europa y no pierde de vista su objetivo de volver a competir en el Viejo Continente.

Por ahora, el cubano disfruta del cierre de año lejos de Costa Rica, mientras en Tibás siguen trabajando para que su regreso se concrete y vuelva a vestir la camiseta con la que fue tetracampeón.