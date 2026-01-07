“¿A qué va a llegar este muchacho?”: leyenda de Saprissa le dice a Erick Lonnis lo que nadie se anima y cuestiona su último fichaje

En medio del debate que rodea los movimientos recientes del club, una voz histórica del Deportivo Saprissa rompió el silencio para poner sobre la mesa dudas que muchos comentan en privado.

Con un tono frontal, cuestionó directamente a Erick Lonnis y lo que significa la planificación deportiva del Monstruo. Sobre todo resaltando el último fichaje realizado en la casa morada.

ver también Fuera de Saprissa: Erick Lonnis sorprende a Costa Rica con su última decisión en el momento más caliente

¿Cuál leyenda del Saprissa cuestionó a Erick Lonnis?

Se trata de Marco Antonio Rojas, quien generó debate al cuestionar públicamente el fichaje de Minor Álvarez por Deportivo Saprissa, poniendo en duda los argumentos expuestos por Erick Lonnis.

A través de una encuesta en La Teja Rojas fue directo al señalar que, el guardameta debería llegar a Saprissa para asumir la titularidad, y de lo contrario sugirió cambios de fondo.

Marco Antonio Rojas – Saprissa

“¿A qué va a llegar este muchacho? Si lo contratan, es para que sea titular y si no, entonces di, que quiten a Mora para que lo pongan de entrenador de porteros”, comentó Marco Antonio Rojas comentó para La Teja.

Publicidad

Publicidad

“Esta decisión se toma en medio de algo que hace tiempo no tiene Saprissa, como un portero de ligas menores; ahí hay dos muchachos que, si no les dan la oportunidad, no van a crecer ni despegar, entonces era un momento para apostar por un portero de la casa”.

Erick Lonnis – Gerente Deportivo del Saprissa

Publicidad

“No sé por qué razón se enfoca, como vi por ahí, que Álvarez llega para darle consejos o guiar a los nuevos muchachos. Un compañero no le dice a uno que tiene que estirarse de una forma; para eso está el entrenador de porteros, para aconsejar está el preparador de porteros”, finalizó Marco Antonio Rojas.