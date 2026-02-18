Sorpresa en Saprissa: Erick Lonnis anuncia importante intercambio de futbolistas a días del clásico ante Alajuelense

A pocos días del clásico nacional ante la Liga Deportiva Alajuelense, el Deportivo Saprissa sorprendió al anunciar un movimiento estratégico que trasciende el presente inmediato del plantel.

En plena semana de alta tensión competitiva, Erick Lonnis dio a conocer una alianza internacional que incluye intercambio de futbolistas, una noticia que no estaba en el radar de la afición morada y que agrega un matiz distinto a la previa del partido más esperado del calendario.

El nuevo convenio que firmó Saprissa

El club tibaseño confirmó un acuerdo de cooperación con la Academia Brisas Football Academy de Panamá, con el objetivo de fortalecer ambas estructuras deportivas. Más allá de lo simbólico, el convenio contempla un intercambio de talentos que podría abrirle las puertas del fútbol costarricense a jóvenes promesas panameñas y, eventualmente, permitir que futbolistas formados en Tibás tengan experiencia en el exterior desde etapas tempranas.

“Creo que toda alianza que nosotros hagamos con organizaciones deportivas, a nivel nacional o internacional, lo que hace es establecer lazos que nos puedan ayudar a fortalecernos como organización deportiva. En este caso, con Brisas Football Academy de Panamá, intentamos hacer un intercambio de talentos y tratar, en la medida de lo posible, de promover los talentos panameños en Costa Rica y también en algún momento enviar talentos nuestros a Panamá”, explicó Erick Lonnis, miembro del Comité Deportivo.

El exguardameta destacó que la academia canalera tiene un perfil físico que resulta atractivo para el modelo deportivo morado. “Entendemos que tienen un biotipo de jugador muy específico, rápido, fuerte, potente, elementos que a nosotros nos viene bien en caso de intercambio de talentos”, afirmó. La frase deja claro que la iniciativa no es solo institucional, sino que responde a una búsqueda concreta de características que potencien el proyecto deportivo.

Publicidad

Publicidad

ver también El VAR lo admite: Saprissa ya conoce el veredicto del gol de Ariel Rodríguez y Alajuelense se lleva una sorpresa

Desde Panamá, Cristian Zamora, gerente general de Brisas Football Academy, calificó el acuerdo como “histórico”. Según explicó, la alianza no solo contempla el desarrollo de jóvenes jugadores, sino también la posibilidad de intercambio a nivel de entrenadores, ampliando así el alcance formativo. La academia cuenta con categorías femeninas y masculinas que abarcan desde los seis hasta los 18 años, con una base de 180 futbolistas en proceso de formación integral.