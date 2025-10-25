Es un referente de Saprissa, lleva más de 20 años en La Cueva y ya tiene listo a su reemplazo: “Dejarle ese legado”

En el Deportivo Saprissa hay figuras que trascienden los años, las gestiones y los títulos. Una de ellas es Roger Mora, preparador de porteros que lleva 23 años formando talentos en el club más ganador de Costa Rica.

Bajo su guía, pasaron arqueros legendarios como Keylor Navas, Esteban Alvarado, Danny Carvajal, Patrick Sequeira y muchos otros que han dejado huella tanto en el Monstruo como en la Selección Nacional.

ver también Tiene 17 años, mide 2 metros y el Piojo Herrera lo sigue de cerca: Matías Cordero, la joya de Saprissa que entusiasma a Vladimir Quesada

“Es trabajo, disciplina, planificación y saber explotar las cualidades de cada uno”, explicó Mora en una entrevista de 2017 para El Mundo CR, donde definió la filosofía que lo llevó a ser una institución dentro de otra institución.

¿Quién perpetuará el legado de Roger Mora?

Hoy, el histórico entrenador no trabaja solo. Lo acompaña su hijo Joao Mora, quien siguió sus pasos como guardameta en las divisiones menores del club y tuvo pasos por Puntarenas y Pérez Zeledón antes de decidir dedicarse a la formación de arqueros.

Roger Mora lleva más de dos décadas en Tibás (Columbia).

Actualmente, Joao es el preparador de porteros de las ligas menores de Saprissa, aprendiendo mano a mano de su padre todo lo necesario para asumir, algún día, la gran responsabilidad de dirigir el entrenamiento de los arqueros del primer equipo.

Publicidad

Publicidad

“Dejarle ese legado y esa responsabilidad”

En una reciente entrevista para el medio oficial Los Saprissa, Roger Mora habló sin rodeos sobre el futuro: “Está latente todos los días saber quién el día de mañana será el responsable de preparar a los porteros del Saprissa. No me estoy retirando, le pido a Dios muchos años más para seguir acá y compartir con mi hijo, poder dejarle ese legado y esa responsabilidad”.

Publicidad

Roger también reflexionó sobre los valores que busca transmitirle a quien en algún momento ocupará su puesto: “Tengo 23 años en la institución y he pasado por momentos muy duros. Lo más importante es creer en el trabajo, confiar, prepararse, leer y ser autodidacta. Eso es lo que te permite resolver”.

Publicidad

ver también Top mundial: Saprissa llega a Europa y recibe el reconocimiento que lo pone en la cima de Centroamérica

Y respecto al perfil de Joao, de 34 años, el experimentado formador lanzó un mensaje cargado de cariño: “Él tiene mucha energía, es muy apasionado, muy creativo y trabajador. Va por muy buen camino”, afirmó.