Fue parte de la Selección de Chile y ahora es fichado por un equipo histórico de Centroamérica

El conjunto tigrillo comenzó a mover sus fichas pensando en el futuro. En pleno Clausura 2026, FAS confirmó su primera incorporación, aunque será oficialmente para el Clausura 2026, dejando claro que la planificación deportiva ya está en marcha en Santa Ana.

El elegido es el chileno César Díaz, quien se convertirá en nuevo jugador santaneco el próximo torneo. La institución lo hizo oficial a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡Bienvenido al Rey de Copas!”, anunciando así la llegada del atacante sudamericano como apuesta a mediano plazo.

El futbolista, cuyo nombre completo es César Alejandro Díaz Huencho, tiene 24 años y nació el 31 de enero de 2002 en Temuco, Chile. Se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede jugar como delantero centro o extremo derecho. Con 1.77 metros de estatura y perfil derecho, fue internacional con la selección chilena sub-17, categoría en la que disputó 10 partidos.

Mientras llega el momento de incorporarse plenamente al plantel tigrillo, Díaz continuará su desarrollo en Brujas de Salamanca, equipo de la Segunda División de Chile, donde estará a préstamo. La dirigencia de FAS apuesta a que el jugador sume minutos y consolide su crecimiento competitivo antes de dar el salto definitivo al fútbol salvadoreño.

El delantero arriba tras haber militado recientemente en Deportes Copiapó, quedando como agente libre desde el 1 de enero de 2026. En su trayectoria también figuran clubes como Unión Española, Deportes Melipilla, Deportes Santa Cruz y Santiago Morning, acumulando experiencia en distintas categorías del balompié chileno.

En números, Díaz registra 71 partidos profesionales y cinco goles, la mayoría en la Liga de Ascenso chilena. Ahora, el reto será potenciar su talento y responder a la confianza de los tigrillos, que apuesta por su proyección para reforzar el ataque en el Clausura 2026 y mantener su protagonismo en el fútbol nacional.