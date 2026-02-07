“Sumamente encaminado”: Costa Rica recibe el mensaje desde la FIFA que reactiva la ilusión por el Mundial 2026

La profunda herida que dejó el estrepitoso fracaso de la Selección de Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 todavía permanece abierta para muchos aficionados ticos.

Cada recordatorio del Mundial que se disputará en julio vuelve a traer a la memoria el errado proceso encabezado por Miguel Herrera, que concluyó con la Tricolor en el tercer puesto del Grupo C de la fase final, por detrás de Haití, selección que terminó firmando la hazaña y quedándose con el boleto mundialista.

Un tico se acerca al Mundial 2026

Sin embargo, en medio de ese desencanto colectivo, apareció una noticia para algunos puede ser un consuelo. Los fanáticos de Costa Rica no estarán representados por su Selección en la cancha, pero todo indica que tendrán a un compatriota como protagonista en la máxima cita del fútbol mundial, esta vez impartiendo justicia.

Se trata de Juan Gabriel Calderón, árbitro que se encuentra muy cerca de ser confirmado por la FIFA como uno de los jueces designados para el Mundial 2026. De concretarse, Calderón se convertiría en el primer costarricense en actuar como árbitro central en una Copa del Mundo desde que William Matus (padre) lo hiciera en Corea-Japón 2002, hace ya casi un cuarto de siglo.

Juan Gabriel Calderón se acerca al Mundial (X).

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, aseguró este sábado: “Ellos (Calderón y su terna) lo quieren manejar con cautela, quieren ser mesurados, pero lo que conocemos es que está sumamente encaminado. Verbalmente casi que les dijeron ‘sí va a estar’, pero hasta que no salga el papel no se puede confirmar”.

La palabra del protagonista

En ese mismo espacio radial, durante la previa del partido que arbitró entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano, el propio silbatero compartió su ilusión.

“Hemos trabajado, hemos cumplido todas las pruebas que se han requerido. Es un placer estar en la lista, estamos esperando la lista final”, afirmó Calderón, detallando que la nómina definitiva se conocerá a mediados de marzo.

“Por supuesto que hay ansias y especulaciones, pero es parte de la carrera del arbitraje. Con serenidad y confianza, ya cumplimos las últimas pruebas y el último seminario, que fue en enero en Río de Janeiro. La meta es el Mundial, pero hemos disfrutado el camino”, agregó el generaleño, quien en caso de ser elegido viajaría junto a sus asistentes Juan Carlos Mora y Andrés Arrieta. “Nos conocemos a la perfección, somos excelentes compañeros y profesionales. Ahora queda esperar la noticia y ojalá sea positiva”, concluyó.