“Han fallado”: Carles Puyol le hace un pedido a la Fedefútbol tras la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026

Carles Puyol, ídolo de Barcelona y la selección española, se encuentra en Costa Rica para enfrentar a Real Madrid este sábado 7 de febrero en el Clásico de Leyendas que albergará el INS Estadio de San José.

Al tener frente a los micrófonos a un campeón del mundo, la prensa local aprovechó para pedirle su opinión sobre el camino que debe tomar el fútbol costarricense para devolver a La Sele a la cita máxima luego del golpe sufrido en noviembre, con la eliminación del Mundial 2026 en la última jornada de las Eliminatorias.

El pedido de Carles Puyol a la Fedefútbol para el 2030

Como concepto general, Carles Puyol externó que la Federación, los jugadores y el próximo cuerpo técnico de la Tricolor deben “seguir trabajando. Al final, hay otras selecciones que también trabajan, quieren participar en un Mundial, siempre es difícil una clasificación. Entonces, lo que les diría es seguir, pasar página, analizar qué es lo que ha fallado e intentar corregirlo“.

En ese sentido, la próxima decisión importante a tomar está en manos del nuevo director de selecciones nacionales, Ronald González, quien elegirá en consenso con el Comité Ejecutivo al nuevo entrenador de Costa Rica para iniciar el proceso rumbo al 2030. A mediados de marzo, como máximo, debería estar definido el sucesor de Miguel Herrera.

Pero, más allá de esto, Puyol le dejó también un mensaje directo a la Fedefútbol: “En cuanto a la Federación, que trabajen la base… yo creo que los jóvenes son el futuro. Prepararlos y que cuando venga una siguiente oportunidad puedan lograr el objetivo”, concluyó el ganador del Mundial de Sudáfrica 2010, que además levantó veintiún títulos oficiales con el Barça.

El histórico cambio de Concacaf para las próximas Eliminatorias

Este viernes, la Concacaf confirmó el nuevo formato de la clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo 2030. En total, seis selecciones clasificarán de manera directa y una disputará el repechaje intercontinental. Debido a su posición en el ranking FIFA, Costa Rica iniciará su camino en el torneo a partir de la segunda ronda.

