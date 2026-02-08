“Desde 2022”: Hernán Medford enfrenta en Saprissa una estadística poco recordada que favorece a los de Tibás

Hernán Medford volvió a tomar el mando del Deportivo Saprissa luego de muchos años y para el DT costarricense no hay margen de error. Los morados vienen de una sequía de títulos en el último año y el funcionamiento del equipo no ha sido el que la afición esperaba.

Medford pudo debutar en Copa Costa Rica con una contundente victoria de (6-0) ante Carmelita y ahora en el torneo local ante San Carlos buscará los 3 puntos a como de lugar para recortar puntos en la tabla de posiciones.

ver también Saprissa vs. San Carlos: a qué hora juega y cómo ver al equipo de Hernán Medford por la fecha 6 del Clausura 2026

El registro que Hernán Medford enfrenta en Saprissa

El Deportivo Saprissa llega al duelo ante San Carlos con un sólido antecedente frente a los Toros, ya que acumula 17 partidos consecutivos sin derrota, con un balance de 13 triunfos y cuatro empates.

Hernán Medford – Deportivo Saprissa

Además, el conjunto morado no cae frente a este rival desde el 10 de agosto de 2022, una racha que refuerza su confianza de cara al compromiso. Un registro que refrescó SapriAnalytics en su cuenta oficial de X.

“Saprissa tiene 17 partidos invicto contra San Carlos. 13 victorias y 4 empates en ese lapso. Los Morados no pierden contra los Toros del Norte desde el 10 de agosto de 2022”.

Publicidad

Publicidad

SapriAnalytics en su cuenta oficial de X

¿A qué hora juega Saprissa vs. San Carlos en el Clausura 2026?

El duelo entre Saprissa y San Carlos está programado para hoy domingo 8 de febrero de 2026 a las 6:00 p. m. (hora de Costa Rica) y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.