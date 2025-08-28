Mientras en Saprissa piden dinero para pagar sus deudas, esto es lo que ganará Marcelo Tulbovitz

El Deportivo Saprissa atraviesa un momento delicado en lo económico. El club morado ha tenido que recurrir a distintas iniciativas para recaudar fondos con el objetivo de hacer frente a las deudas que lo aquejan y que han generado preocupación entre sus aficionados y dirigentes.

A pesar de ese panorama, la dirigencia tomó una decisión fuerte en el área deportiva: traer de vuelta a un viejo conocido. Este jueves se hizo oficial el regreso del uruguayo Marcelo Tulbovitz, quien asumirá nuevamente como preparador físico del conjunto tibaseño.

El experimentado profesional integrará el cuerpo técnico de Vladimir Quesada y tendrá la misión de devolverle intensidad y solidez física a un plantel que busca recomponer su rumbo tras la eliminación en la Copa Centroamericana.

Publicidad

Publicidad

Tulbovitz no es un desconocido para el Saprissa ni para su afición. Formó parte del histórico equipo que conquistó la Concachampions en 2005 y que luego representó a Costa Rica en el Mundial de Clubes de la FIFA, alcanzando un histórico tercer lugar. Ese pasado glorioso lo coloca como un hombre de confianza en un momento en el que el club necesita levantar su nivel deportivo.

Marcelo Tulbovitz fue presentado en Saprissa.

Publicidad

¿Cuánto ganará Marcelo Tulbovitz en Saprissa?

Lo que más ha llamado la atención, sin embargo, no es únicamente su regreso, sino el salario que percibirá. Aunque Tulbovitz aclaró que su motivación no es económica, el periodista Josué Quesada reveló que el preparador físico recibirá un ingreso mensual superior a los 10 mil dólares. Una cifra que contrasta con la situación financiera que hoy golpea a la institución morada.

Publicidad

La noticia ha generado debate entre los seguidores saprissistas. Por un lado, muchos celebran el regreso de un profesional de prestigio internacional; por otro, surgen críticas ante la paradoja de que mientras la directiva pide respaldo económico para salir de deudas, desembolsa una fuerte suma para asegurar la llegada de un miembro del cuerpo técnico.

Publicidad

ver también Quiere nuevos delanteros: el pedido público de Vladimir Quesada que pone en jaque a la directiva de Saprissa

En definitiva, la apuesta por Tulbovitz refleja la tensión que vive Saprissa entre lo deportivo y lo financiero. El club apuesta por fortalecer su proyecto futbolístico con figuras de experiencia, aun cuando eso implique un esfuerzo económico que no pasa desapercibido en medio de la crisis que atraviesa.