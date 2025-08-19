Saprissa no tiene paz: Fedefútbol hace una revelación que pone a los morados en el ojo de la polémica en Costa Rica

El Deportivo Saprissa vuelve a estar en el centro de la controversia, esta vez no por su rendimiento en la cancha, sino por un fallo arbitral que la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol reveló este lunes.

Durante el partido del domingo ante Municipal Liberia en el estadio Edgardo Baltodano, una acción de Marvin Loría desató el debate. El volante morado cometió una dura entrada que fue sancionada únicamente con tarjeta amarilla por el árbitro central Jonathan Leitón, decisión que fue respaldada por el VAR en medio de la confusión.

¿Qué dijeron sobre la no expulsión de Marvin Loria?

Sin embargo, tras la revisión oficial, la Comisión concluyó que Loría debió ser expulsado por juego brusco grave.“El jugador 11 se lanza con los pies por delante sin jugar el balón y golpeando directamente con uno de sus zapatos la parte superior del empeine de su rival con una intensidad y fuerza que puede provocar un peligro en la integridad física del adversario”, señalaron en el análisis difundido en video.

El órgano arbitral fue más allá y calificó la determinación como un error técnico. “El árbitro de campo decide solamente amonestar por realizar una entrada temeraria, el VAR revisa la acción y decide confirmar la decisión del árbitro de campo, lo que desde nuestro punto de vista es un error, pues la jugada cumple con los criterios para ser considerada como juego brusco grave”, afirmaron.

En los audios del VAR, que también fueron hechos públicos, se escucha cómo los árbitros reconocen la dureza de la acción: “pie sobre pie”, “lo maja”, “el jugador se manda con los pies bloqueados”, fueron algunas de las frases que intercambiaron antes de decidir continuar el partido sin la expulsión correspondiente.

La revelación vuelve a encender la polémica en torno al Saprissa, un club que ya venía golpeado por los resultados deportivos recientes. Ahora, con la Fedefútbol señalando directamente un error arbitral que lo favoreció, los morados quedan nuevamente bajo la lupa en el fútbol costarricense.