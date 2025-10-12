Carlos Pavón deja impactada a toda Honduras con lo que dice del Choco Lozano y el consejo a Reinaldo Rueda

A un día para enfrentar a la selección de Haití, se ha hecho eco sobre una reflexión que hizo Carlos Pavón, el mejor “9” que ha tenido Honduras en su historia, sobre el Choco Lozano.

El delantero del Santos Laguna no vio ningún minuto de acción ante Costa Rica y cada vez su carrera se viene abajo porque ni en su club es considerado.

Ante esto, la leyenda catracha ha querido hablar del tema y ha dado un consejo a Reinaldo Rueda, entrenador de la Bicolor.

¿Qué fue lo que dijo Carlos Pavón y que impacta a toda Honduras en plena Eliminatoria?

Para “La Sombra” el problema con Lozano es que no se le está poniendo en la posición adecuada para logre su máximo rendimiento. Con esto dio un consejo a Rueda para que le pueda sacar el mayor provecho a su delantero.

“Lo que para mí es un error es que lo han etiquetado con la palabra de goleador, para mí no es goleador”, comenzó diciendo en un debate con otro atacante histórico como Eduardo Bennett.

“Necesita tener ese nueve de referencia que le genere el espacio, para saber caer y aprovechar”, le respondió “El Balín”.

Y la siguiente frase, Pavón aconseja al profesor Reinaldo Rueda: “Yo he considerado que él es un media punta, no es un jugador que te juegue a espaldas como lo hacíamos nosotros. Eso no es fácil para un jugador, para mí él es de ir de frente a portería”.

Honduras se enfrenta a Haití el lunes a las 6:00 de la tarde en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 4 de las Eliminatorias de Concacaf. La Bicolor debe ganar para seguir asipirando a estar en la Copa del Mundo 2026.

