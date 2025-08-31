Mazazo al camerino: Pablo Arboine habla sin filtro y señala a los verdaderos responsables de la crisis de Saprissa

La derrota del Deportivo Saprissa como local ante Liga Deportiva Alajuelense en el clásico nacional dejó al plantel morado sumido en lo que Pablo Arboine calificó como un “luto futbolístico“.

El zaguero de 27 años fue uno de los jugadores más expuestos en el encuentro, tras quedar atrás en el único gol de la noche, obra de Anthony Hernández, que lo dejó desairado con un regate exquisito.

“Estamos en un momento muy difícil, atravesando un luto futbolístico, el camerino está muy dolido, el partido fue malo“, señaló Arboine en zona mixta, minutos después de la dolorosa caída ante el histórico rival.

Pablo Arboine señala al camerino

El defensor no dudó en admitir que los verdaderos responsables del mal momento del equipo no se encuentran únicamente en la dirección técnica, sino también dentro del propio vestuario. Tras la eliminación en la primera fase de la Copa Centroamericana y la pérdida del clásico en casa luego de más de 4 años, Arboine puso el foco en los intérpretes.

“Muchas veces nosotros somos los culpables, ellos (entrenadores) nos dan las armas, muchas veces se juzga directamente al entrenador y no debería ser así“, afirmó ante los medios de comunicación.

Lejos de culpar a los estrategas que han pasado por el club, el defensor destacó que los jugadores deben asumir su rol en la crisis: “Recientemente perdimos a un gran entrenador como Paulo César Wanchope, ahora llega un gran entrenador como lo es Vladimir Quesada, uno de los más ganadores del club, a los dos hay que sacarle provecho”.

“A Wanchope lo desaprovechamos en algunos aspectos, ahora debemos aprovechar todo el conocimiento que tiene Vladimir“, explicó Arboine. Mientras tanto, la afición tibaseña espera respuestas rápidas, y el plantel morado tiene ahora la tarea de demostrar que puede salir adelante de este turbulento inicio de temporada.

