“Destrozado”: sacan a la luz lo que los directivos de Saprissa estaban intentando guardar bajo siete llaves

El Deportivo Saprissa atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. En lo futbolístico, los resultados no han acompañado y el equipo se ha visto golpeado en distintas competencias. Primero, quedó eliminado de la Copa Centroamericana; después, perdió el clásico de local ante Alajuelense, y más recientemente cayó 3-1 frente a Puntarenas, en un resultado que encendió aún más las alarmas en Tibás.

Pero la crisis no se limita al terreno de juego. El aspecto económico también se ha convertido en un dolor de cabeza para los dirigentes morados, quienes intentaban mantener en silencio la situación financiera del club. Sin embargo, las versiones que se manejaban en el ambiente futbolístico finalmente salieron a la luz.

¿Cuál es el problema que sacaron a la luz de Saprissa?

El periodista Josué Quesada, en su programa, fue contundente al describir lo que está ocurriendo en el Saprissa. El Saprissa está destrozado, debido a que los socios no quieren reinvertir su dinero, afirmó el conductor de Teléfono dejando en evidencia que la institución atraviesa una seria falta de liquidez para reforzar al plantel en plena competencia.

Según Quesada, la negativa de los principales accionistas para aportar nuevos fondos complica cualquier posibilidad de fichar jugadores en este mercado. Con el cierre de inscripciones acercándose, el panorama para reforzar la planilla es sombrío, más aún en medio de la presión que existe por los malos resultados.

El periodista incluso señaló que en la dirigencia no tienen claro de dónde podría salir el dinero necesario para sostener el nivel competitivo que exige la afición. Esta incertidumbre ha sembrado preocupación entre los seguidores, quienes ven cómo el equipo más ganador del país enfrenta una tormenta en todos los frentes.

Por ahora, Saprissa debe conformarse con lo que tiene, mientras la directiva intenta capear el temporal deportivo y económico. Lo que parecía un secreto bien guardado bajo siete llaves terminó saliendo a la luz: el Monstruo está “destrozado” y con serias dudas sobre cómo podrá levantarse en el corto plazo.