Con Keylor Navas como líder del equipo, los Pumas Unam están pasando por un mal presente deportivo. El conjunto felino está al borde de la eliminación y podría quedar afuera hasta del play-in de la Liga MX si no gana este domingo frente a Cruz Azul.

A pesar de los malos resultados, la Concacaf acaba de anunciar una noticia más que importante para Pumas pensando en lo que será el próximo año y que pone al portero de la Tricolor cerca de Costa Rica, aunque no lo hará con el Deportivo Saprissa.

Concacaf le da la mejor noticia a Pumas y Keylor Navas

En las últimas horas, la confederación confirmó en sus redes sociales que Pumas clasificó a la Concachampions 2026. Los de Efraín Juárez tomaron el último cupo de México al ser el tercer mejor equipo de la clasificación anual de la temporada pasada.

“Pumas está de vuelta en la Concachampions“, aseguró la Concacaf en su cuenta de X. De esta manera, Keylor Navas podría regresar a Costa Rica para jugar a nivel clubes. Tanto Cartaginés como la Liga Deportiva Alajuelense son los equipos que representarán a la Liga Promérica en esta competencia.

Todo quedará en manos del sorteo que se realizará el próximo 9 de diciembre en Miami. Un detalle a tener en cuenta es que Pumas podría evitar a Alajuelense si sale campeón de la Copa Centroamericana. Si triunfa en la final, el equipo manudo se clasificará directamente a la ronda de octavos de final como ya lo hizo en las dos últimas ediciones.

Justamente Alajuelense se cruzó con los Pumas en este 2025. Fue en la ronda de los 16 mejores en el mes de marzo, cuando Keylor Navas continuaba en Newell’s. El partido de ida fue 2-0 para los mexicanos, mientras que la vuelta quedó igualada por 1-1, dejando fuera de competencia al cuadro rojinegro.