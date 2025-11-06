Este domingo, Keylor Navas tendrá acción nuevamente por la Liga MX con el objetivo de estirar la buena racha. Pumas Unam volvió a la victoria el último fin de semana ante los Xolos de Tijuana. Fue por 4-1 para romper finalmente con el récord de nueve juegos sin ganar.

Producto de los malos resultados, el equipo que comanda Efraín Juárez está muy complicado con la clasificación a los playoffs. Hasta el momento, Pumas ocupa el décimo puesto con 18 puntos en 16 juegos y estaría jugando un repechaje (play-in) para ingresar a los cuartos de final.

Por eso, el entrenador de Cruz Azul, próximo rival de los Pumas, Nicolás Larcamón, hizo referencia a este mal momento del equipo felino en una charla previa a un partido y que se terminó viralizando en las redes sociales por el hecho de subestimar al cuadro universitario.

“Vale la pena empujar todos juntos, se vienen dos partidos durísimos contra equipos (Puebla y Pumas) que sabemos que lo último que les queda es jugar contra nosotros, lo último que les queda por salvar es un partido contra un equipo grande y ya, jodernos. Escenario ideal, hagamos lo nuestro carajo”, dijo el DT.

La respuesta de Keylor Navas contra Nicolás Larcamón

Este jueves, en una conferencia de prensa previa al clásico del domingo, a Keylor Navas le mencionaron estas palabras del entrenador y no dudó en responderle.

“Yo creo que al final, al día de hoy, aún estamos peleando todavía por el título, ¿verdad? Yo creo que todos los equipos, aunque hay algunos que ya tienen la dicha de estar clasificados a Fase Final, creo que no se puede desprestigiar a todos los demás que tienen opción de entrar a esa fase, donde se pelea el título”, le contestó Keylor a Larcamón.

La realidad es que Pumas todavía no está eliminado. Necesita obtener una victoria para depender de sí mismo, ya que con un empate o derrota tendría grandes posibilidades de no avanzar al play-in. Tiene 18 puntos, pero debajo suyo hay tres equipos que acumulan 17.

