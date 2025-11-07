Es tendencia:
“Está por encima”: Keylor Navas recibe desde Honduras el mensaje que impacta a toda Costa Rica antes de jugarse el pase al Mundial 2026

Desde en Honduras le llega un mensaje a Keylor Navas que no esperaba para el cierre de las Eliminatorias de Concacaf.

Por Juan Cruz Russo

Consideran que Keylor Navas no es el mejor de Concacaf en la actualidad.
Keylor Navas es una de las figuras más respetadas en Centroamérica. El tico se ha ganado en base a todo lo hecho en su carrera ser considerado como uno de los mejores porteros de Concacaf.

Actualmente lucha por jugar su cuarto Mundial con La Sele y le restan dos partidos para poder cumplir el sueño, eso sí, lo que asegura el boleto es sacar dos triunfos ante Haití y Honduras.

Lo que Navas Gamboa no esperaba era un mensaje que le llegó desde Honduras donde piensan que actualmente no es el mejor y que “hay otro que está por encima”.

¿Quién piensa que Keylor Navas no es mejor de la actualidad en Concacaf?

El mensaje llega desde el segundo portero de Olimpia, Andrés Felipe Salazar. El colombiano ha hablado de Edrick Menjívar, su compañero y ha elogiado su momento.

“Edrick Menjívar no se relaja y tendrá ese duelo con Keylor Navas, ¿qué nos podés decir sobre tu compañero?”, le consultaron en conferencia de prensa.

Esto fue lo que respondió sobre el momento: “Desde que vine aquí hemos tenido una bonita competencia, tenemos una buena relación e igualmente le deseó lo mejor. En las charlas que hemos podido tener le he dicho que está a un paso de poder llegar a un Mundial, que cualquier jugador en la posición donde está uno quisiera estar, de pronto muchos soñamos con poder llegar a eso y tiene esa oportunidad, además del gran momento que vive como en Olimpia y la Selección”.

Y sobre el duelo con los ticos, impactó a toda Costa Rica: “Keylor es un gran portero, pero de pronto uno se va al tema de los números y en estos momentos a Edrick no le han hecho un gol, entonces yo considero de que en tema de Selección en estos momentos está por encima, como se encuentra posicionado el equipo, en la posición”.

Honduras visita a Costa Rica el 18 de noviembre en un partido que puede definir al clasificado directo a la Copa del Mundo por parte del Grupo C.

