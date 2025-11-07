Pumas vs. Cruz Azul: ¿a qué hora juegan y cómo ver a Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en la Liga MX?

Pumas UNAM y Cruz Azul protagonizarán su encuentro correspondiente a la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Las realidades son diferentes, pero ambas instituciones darán todo por asegurar su lugar dentro de la Liguilla.

Los Universitarios contarán con la presencia de dos de sus máximas figuras, tal como lo son Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla. El equipo se encuentra cerca de los puestos de los Play In, necesitan mantener la calma para concretar el objetivo de clasificarse.

Fútbol Centroamérica le trae a usted aquellos datos que no puede dejar de saber para seguir este apasionante enfrentamiento. A continuación, podrá conocer el estado de cada uno de los equipos y los canales a cargo de la transmisión oficial.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas UNAM vs. Cruz Azul por el Apertura de Liga MX 2025?

Pumas UNAM y Club Tijuana jugarán el sábado 7 de noviembre a las 21:05 horas de Centroamérica (22:05 horas de Panamá y 23:05 horas ET de Estados Unidos), en el Estadio Banorte. Será por la jornada 17 del Torneo Apertura 2025

¿Dónde ver EN VIVO a Pumas UNAM vs. Cruz Azul por Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

El juego lo transmite ViX, tanto para Centroamérica como para las pantallas de los Estados Unidos. TUDN también mostrará el partido en suelo centroamericano.

¿Cómo llega Pumas UNAM a la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga MX?

Los universitarios no han tenido el mejor de los campeonatos y a poco de terminar la fase regular son undécimos de la tabla con 18 puntos, por lo que necesitan ganar para nuevamente meterse a los primeros 10. Los de Keylor y Carrasquilla tomaron un respiro la semana pasada luego de golear 4-1 a Tijuana

¿Cómo llega Cruz Azul a la fecha 17 del Torneo Apertura 2025?

Los cementeros ya tienen asegurada su presencia en la lucha por el título, son primeros con 35 puntos y ante Pumas intentarán sumar un triunfo para no arriesgar la cima, tomando en cuenta que Toluca, América y Tigres podrían arrebatársela en caso de tener un resultado positivo,