Keylor Navas rompe el silencio sobre su futuro en México mientras en Saprissa sueñan con su regreso: “Me iré tranquilo”

El nombre de Keylor Navas vuelve a estar en el centro de la conversación en Costa Rica, no solo por su gran momento en México con los Pumas de la UNAM, sino también por los crecientes rumores sobre un eventual regreso al Deportivo Saprissa, el club donde comenzó su historia como profesional.

En la antesala de un partido crucial frente a Cruz Azul, que podría definir el futuro inmediato de su equipo en la Liga MX, el guardameta costarricense habló abiertamente sobre su presente, su futuro y lo que significa para él esta nueva etapa lejos de Europa.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre su futuro?

“Me he sentido muy bien. Como lo dije alguna vez, la gente me ha tratado súper bien. El club es muy familiar, los compañeros me han tratado increíble, todo bien. Desde el primer día me abrieron el camerino, me contaron un poco de la historia del club y eso me ayudó a sentirme como si tuviera diez años de estar acá. Me siento feliz”, expresó el portero tico.

A sus 38 años, el excapitán del Real Madrid y del PSG aseguró que no piensa en marcharse del Pumas de México, y que su permanencia dependerá únicamente de la decisión de la institución universitaria.

Tweet placeholder

“El tiempo que estaré acá solo Dios lo sabe, pero yo estoy muy contento. Estaré acá hasta que el club quiera que esté; el día que ya no quieran que esté, me iré tranquilo y con la conciencia feliz de que siempre traté de dar lo mejor”, añadió.

Publicidad

Publicidad

Sus palabras llegaron justo cuando en Costa Rica surgieron versiones que lo vinculaban con un grupo de exjugadores del Saprissa interesados en invertir en el club, lo que alimentó las ilusiones de los aficionados morados con un posible retorno del ídolo nacional a Tibás.

ver también “Todos estamos sufriendo”: Keylor Navas hace una fuerte revelación a días de la definición de las Eliminatorias Concacaf

Sin embargo, por ahora, Navas mantiene los pies en la tierra y está enfocado en su presente con Pumas, donde ha sido clave con sus atajadas y liderazgo en el vestuario.