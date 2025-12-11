Por el Mundial: la decisión que cambiaría el América vs. Olimpia por la Concachampions 2026

Ya con el sorteo de la Concachampions 2026 realizado y los duelos definidos, han comenzado a surgir noticias alrededor de los mismos que se disputarán en febrero del próximo año.

Uno de los encuentros más atractivos es el América vs. Olimpia, que van a protagonizar una revancha de lo que pasó en 2021 donde en una serie muy pareja las Águilas dejaron fuera al León por goles de visitante.

Ya centrados en la noticia que surge, a pesar de que Concacaf todavía no anuncia las fechas de los encuentros, la vuelta en México no será en el estadio Azteca.

Esto debido a las remodelaciones que se están haciendo en el inmueble para el Mundial 2026. Recordemos que el Azteca, que ahora se llama Banorte, será el primer estadio en tener un partido inaugural por tercera vez en la historia, el encuentro que abre es México vs. Sudáfrica.

¿Dónde se jugará el América vs. Olimpia en la Concachampions 2026?

La información que se detalla es que se llevará en el estadio Ciudad de los Deportes, que tiene una capacidad para casi 37 mil personas.

Recordemos que la última ocasión que Olimpia visitó México fue contra el América y ganaron 0-1 con un tanto de Jerry Bengtson.

Las fechas y horarios todavía no han sido confirmados, pero hay una posibilidad que la ida se juegue entre el 03 y 05 de febrero donde Olimpia sería local.

Para la vuelta, América recibirá al Olimpia y los días en que se pueden jugar serían entre 10 y 12 de febrero de 2026.