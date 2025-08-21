Juan Carlos Rojas en jaque: la denuncia que obliga a Fedefútbol a tomar medidas drásticas contra Saprissa

La Fedefútbol se encuentra bajo presión para resolver un caso que involucra al Deportivo Saprissa y que ya lleva casi tres años sin resolverse en la Cámara Nacional de Resoluciones de Disputas (CNRD), órgano que está supeditado al ente rector del fútbol costarricense.

La disputa tiene que ver con un reclamo económico por un total de 120 mil dólares (lo que equivale a aproximadamente 63 millones de colones), presentado por el ex morado Jimmy Marín y su agente, José Luis Rodríguez, quien en los últimos días estuvo en boca de los morados por sus declaraciones sobre otro de sus representados, Randy Ramírez.

Fedefútbol bajo presión

El abogado Aquiles Mata, en representación de Marín y Rodríguez, solicitó formalmente al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol que intervenga en el asunto ante la inacción de la CNRD.

Aunque las demandas fueron presentadas en septiembre de 2022, la Cámara todavía no ha convocado una audiencia para la recepción de pruebas. Según el letrado, esta dejadez está violando el principio de justicia pronta, y el retraso en el proceso no hace más que favorecer al club presidido por Juan Carlos Rojas.

Ante esta situación, la parte demandante reclamó al Comité Ejecutivo que tomara medidas urgentes: se solicita que la Cámara explique la demora del proceso y se establezca un plazo de ocho días para que justifiquen el avance del caso.

De no cumplirse este plazo, el documento advierte que Fedefútbol debería intervenir directamente en la Cámara, sustituyendo a sus miembros y nombrando una nueva integración.

El precedente que preocupa a los morados

En mayo de 2023, el club tibaseño ya perdió un caso similar contra el Hapoel Be’er Sheva de Israel, luego de un fallo en firme emitido por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La sentencia obligó a Saprissa a pagar una indemnización de 375 mil dólares, más un 5% anual en intereses retroactivos desde julio de 2022, y los costes legales derivadas del proceso internacional. Según confirmaciones de ElMundo.CR, el club cumplió con la cancelación de cerca de 430 mil dólares antes del 15 de julio.

