Erick Lonnis pone en jaque el futuro de Wanchope con un mensaje que sacude el camerino de Saprissa: “Hay que tomar decisiones”

Los malos resultados del Saprissa ponen sobre la cuerda floja a Paulo Wanchope y Erick Lonnis salió a romper el silencio.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Erick Lonnis pone en jaque el futuro de Wanchope con un mensaje que sacude el camerino de Saprissa: "Hay que tomar decisiones"

El Deportivo Saprissa de Paulo Wanchope sigue sin caminar, con tres partidos consecutivos sin conocer la victoria la paciencia empieza a agotarse. El último golpe lo recibió anoche por Copa Centroamericana tras caer (1-0) ante Independiente y sobre este escenario, Erick Lonnis como parte del comité deportivo, salió a expresarse sobre el futuro del DT morado.

La situación de Paulo Wanchope en el ámbito local no es distinta, ya que los últimos resultados han profundizado las dudas sobre su gestión. La goleada sufrida ante Cartaginés (3-0) y el empate frente a Liberia (2-2) han dejado al Saprissa sin victorias recientes.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el futuro de Paulo Wanchope?

Erick Lonnis expresó la preocupación de la dirigencia morada tras la racha negativa de Saprissa, señalando que es momento de analizar las razones del bajo rendimiento y tomar decisiones firmes.

Reconoció que no se pueden permitir tres partidos seguidos con este nivel de juego, subrayando la necesidad de corregir errores y exigir mayor compromiso a los jugadores para revertir la situación cuanto antes.

Erick Lonnis no se calló nada y señaló al culpable del fichaje que todos critican en Saprissa: "No importa"
Erick Lonnis – Deportivo Saprissa
Comprendo y entiendo la frustración, así nos sentimos todos. Desde nuestra posición lo que hay que hacer es ver las razones, ver porqué algunos jugadores no rinden lo esperado, porqué tenemos tantos errores; hay que analizar y tomar decisiones al respecto, no hay mucho más que decir“, aseveró Erick Lonnis.

Evidentemente cuando uno pierde o cuando se viene con una seguidilla de partidos donde el desempeño no es el que uno espera, es obvio que hay que tomar decisiones porque no se pueden dejar pasar tres partidos de este nivel de esta manera“, concluyó para Tigo Sports Costa Rica.

Futuro incierto para el banquillo morado

Las declaraciones de Erick Lonnis reflejan que en Saprissa no habrá espacio para la complacencia y que la continuidad de Paulo Wanchope dependerá de una pronta reacción del equipo.

Por ende, la dirigencia exige resultados inmediatos y un cambio de actitud, dejando claro que de no corregirse el rumbo, podrían tomarse decisiones drásticas respecto al futuro del banquillo morado.

