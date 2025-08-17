Mientras Saprissa se arrepiente de no haberlo fichado, Randy Ramírez hizo una revelación que complica a Wanchope

El empate 2-2 entre Municipal Liberia y Deportivo Saprissa en el estadio Edgardo Baltodano tuvo un protagonista indiscutible: Randy Ramírez. El atacante pampero se robó los reflectores con un doblete que amargó la tarde morada y lo consolidó como la gran figura del encuentro.

La actuación del delantero volvió a encender la polémica sobre su futuro, luego de que Paulo Wanchope admitiera que Saprissa tuvo la oportunidad de ficharlo, pero decidió descartarlo. “Es un jugador bueno, interesante, hubo cosas que a lo interno se hablaron y no veo conveniente hablarlo porque es jugador de Liberia”, comentó el técnico tibaseño tras el partido.

La frase de Randy Ramírez que hace enojar a los morados

Lo que parecía un tema cerrado se convirtió en noticia cuando el propio Ramírez, en zona mixta, confesó que desde niño ha sido seguidor del club morado. “Yo siempre he sido saprissista, desde pequeño, tenía las camisas y todo”, aseguró el atacante, dejando en evidencia que el vínculo emocional con el equipo existía y no lo trajeron.

El jugador, oriundo del barrio El Jas de Paraíso de Cartago, también reveló que su representante mantuvo conversaciones con Saprissa, aunque finalmente el fichaje no se concretó.

“Mi representante me habló de la posibilidad, que tuvieron una conversación con Saprissa, pero que no se dio. Pero igual estoy muy feliz en Liberia, el porqué no se dio no lo sé, es cosa de ellos”, declaró.

Lejos de quedarse en la nostalgia, Randy atraviesa un presente brillante: suma cuatro goles en cuatro partidos, lidera la tabla de artilleros del campeonato y se ha convertido en la carta ofensiva más peligrosa del recién ascendido. Su velocidad y desequilibrio lo colocan ya en la órbita de equipos del extranjero.

Mientras Saprissa lidia con un inicio irregular y cuestionamientos internos, la figura de Ramírez crece semana a semana. El debate ahora se centra en si el club tibaseño cometió un error estratégico al dejar escapar a un joven delantero, goleador del torneo y, para colmo, un confeso saprissista que hoy brilla con otros colores.