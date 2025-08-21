“Él mismo tiene que despertar”: Fidel Escobar no tuvo piedad y expuso a Gustavo Herrera tras la derrota de Saprissa en Panamá

El Deportivo Saprissa volvió a sufrir un duro golpe fuera de casa. En la noche del miércoles, el equipo de Paulo Wanchope cayó 1-0 ante el CAI de Panamá por la Copa Centroamericana, un resultado que lo deja contra las cuerdas en el Grupo C, donde se jugará la clasificación en la última fecha frente a Motagua, actual líder de la zona.

El tropiezo en Ciudad de Panamá volvió a poner sobre la mesa los problemas colectivos del Monstruo, y uno de los principales señalados en materia ofensiva fue el joven delantero Gustavo Herrera.

Fidel Escobar opina sin filtro sobre Herrera

Tras el partido, el defensor Fidel Escobar, referente morado y compatriota de Herrera, fue consultado sobre el rendimiento del atacante canalero de 19 años, quien llegó a Tibás con el cartel de promesa con proyección internacional, pero en siete partidos con Saprissa no ha podido marcar ni asistir.

Escobar, quien lo apadrinó desde su llegada, fue tajante al analizar su presente: “Se está adaptando poco a poco, él mismo tiene que despertar, por algo lo llevaron a Saprissa. Vamos a estar apoyándolo, pero él mismo tiene que despertar”, declaró con dureza. Ayer, el delantero tuvo dos ocasiones claras frente al arco rival, pero el portero Alex Rodríguez le negó el grito de gol en ambas.

Gustavo Herrera no logra destaparse (Deportivo Saprissa).

Nervioso y todavía en proceso de adaptación, a Gustavo Herrera se le ha visto incómodo con la presión que representa vestir la camiseta del club más ganador de Costa Rica.

“Tenemos que dar un poco más”

La derrota ante CAI no solo complica al Monstruo en el plano internacional, sino que también agrava una crisis de resultados que ya alcanza tres partidos consecutivos sin conocer la victoria.

“La plantilla está muy bien, tenemos una plantilla muy alta, esto es Saprissa, la institución es muy exigente y creo que tenemos que dar un poco más, y yo me incluyo. Creo que lo dimos todo, pero ahora toca pensar en lo que viene”, sentenció Escobar sobre el momento del equipo.