FIFA no puede evitarlo: Thomas Christiansen recibe su primer revés del 2026 en la Selección de Panamá

La Selección de Panamá se prepara para enfrentar uno de los años más importantes de su historia. En poco más de seis meses jugará el Mundial 2026 y, en el trayecto que hay hasta su debut contra Ghana (17 de junio), le toca retomar su preparación bajo el mando de Thomas Christiansen.

Para contribuir a esa puesta a punto, la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) cerró dos amistosos para este mes de enero: el domingo 18 visitará a Bolivia en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija y cuatro días después, el jueves 22, recibirá a uno de los anfitriones de la cita máxima, México, en el Rommel Fernández.

Thomas Christiansen recibe una impensada negativa en la Selección

Como estos fogueos no se llevarán a cabo en fecha FIFA, el cuerpo técnico de Christiansen tenía planificado, inevitablemente, afrontarlos con una nómina compuesta íntegramente por futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Y es ahí donde se da su primer cortocircuito del año.

Según informó el periodista Víctor Romero en su cuenta de X, “Plaza Amador decidió no prestar a dos de sus jugadores”: Alberto Quintero y Erick Davis, para ambos encuentros. Recordemos que el Torneo Apertura 2026 iniciará el próximo 16 de enero, por lo que el bicampeón nacional estará en plena competencia.

Esta negativa le impedirá al estratega hispano-danés contar con dos figuras recurrentes en su ciclo al frente de la Marea Roja. Sobre todo en el caso de Davis, quien se ganó la titularidad en la última ventana de las Eliminatorias, aportando un gol y una asistencia en seis apariciones. Incluso, volvió a lucir el gafete de capitán.

“Negrito”, por su parte, recuperó el nivel en Plaza Amador y volvió a ser convocado por Christiansen después de más de un año y medio. En los partidos cruciales contra Guatemala y El Salvador sumó un puñado de minutos, que lo hacen ilusionarse con seguir siendo una pieza importante en la Selección a sus 38 años. Lo mismo pasa con Davis (34), pero ninguno de los dos estará en las primeras pruebas del 2026.

