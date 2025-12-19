Josué Quesada vuelve a liquidar a Erick Lonnis y deja la frase más dolorosa para Saprissa: “El sábado se canta la 31”

El periodista Josué Quesada tiene entre ceja y ceja a Erick Lonnis. La semana pasada ya le había dedicado un extenso y durísimo monólogo, criticándolo sin piedad tras su tenso cruce con Anthony Porras y por sus declaraciones sobre supuestos pagos de representantes a periodistas para influir en opiniones deportivas.

Y ahora, luego del empate 2-2 entre Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense en la final de ida del Torneo Apertura 2025, el polémico comunicador volvió a arremeter contra el directivo morado por un detalle que lo deja en una posición incómoda: ninguno de los refuerzos del último mercado de fichajes tuvo minutos en el clásico que se disputó en La Cueva.

ver también “Bienvenido”: Cubo Torres aterriza en un equipo protagonista del Apertura 2025 y sacude el mercado de fichajes en Costa Rica

Newton Williams continúa recuperándose de su rotura de ligamentos; Gustavo Herrera se quedó en el banco por decisión de Vladimir Quesada; mientras que Mauricio Villalobos y Marcos Escoe ni siquiera fueron convocados. Y Josué Quesada convirtió esta situación en el disparador de un nuevo discurso contra Erick Lonnis.

Sin anestesia: el nuevo descargo de Josué Quesada

En su segmento de TD Más, “Josué Quesada Reacciona”, volvió a hacer uso de todo su arsenal contra el líder del Comité Técnico tibaseño. “Ninguno de los jugadores del mercado de fichajes de Erick Lonnis participó, jugó o tuvo minutos. Newton Williams lesionado, se lo vendieron con una rodilla de vidrio, no fue mala suerte. Gustavo Herrera en la banca. Mauricio Villalobos comiendo ceviche en el club morado. Y Marcos Escoe, vaya a saber usted dónde estaba anoche”, comenzó diciendo.

Tweet placeholder

“Un equipo que su mercado de pases, que sus delanteros, sus apuestas, de su gerente deportivo con quien se echó mil pleitos con la prensa y hasta llegó a decir que no sabían de fútbol quienes lo cuestionaban… ninguno de su mercado de pases jugó. No podés ser campeón así”, insistió Quesada, dejando nuevamente a Lonnis en evidencia ante los morados.

Publicidad

Publicidad

“Si el fútbol es justo, el sábado se canta la 31”

Finalmente, Josué Quesada remató con el mensaje que ningún aficionado saprissista quiere escuchar: que solo un milagro puede evitar el título de la Liga Deportiva Alajuelense.

“Señores, si el fútbol es justo, el sábado se canta la 31. Veámonos a los ojos, saprissistas. Esto tiene que cambiar. Este equipo necesita reestructuración, una reforma profunda. ¿Cómo el técnico no puede hacer todos los cambios? ¿Cómo aparece fantasmagóricamente Nicolás Delgadillo, que no juega? ¿Cómo Gerson Torres, resistido por la gente, entra y sale entre silbidos, pero igual es titular? No porque sea el mejor, sino porque Vladimir ya no sabe a quién poner”, lanzó.

Publicidad

ver también “No estás listo, Erick Lonnis”: Josué Quesada destroza al dirigente de Saprissa tras la denuncia que sacudió a Costa Rica

“¿Qué pasa con Mauricio Villalobos? Si el muchacho es distinto, si tiene condiciones. ¿Será otra altanería de la gerencia deportiva? ¿Ya lo mandaron al congelador porque quizá tiene ofertas? Saprissa no puede ser campeón así, bueno… puede serlo por formato. Pero no sería justo. Sería divertido, sí…”, concluyó Josué Quesada.