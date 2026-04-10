Jeaustin Campos se fue de Honduras y en Saprissa ya le abren las puertas junto a Hernán Medford: “Como en los viejos tiempos”

Jeaustin Campos volvió a ser noticia, pero esta vez no por un título ni por un triunfo resonante. Su salida de Real España, marcada por la polémica tras una derrota caliente y fuertes declaraciones contra el arbitraje, dejó una imagen difícil de ignorar y un final abrupto en el fútbol hondureño.

El técnico costarricense decidió dar un paso al costado luego de un episodio que incluyó reclamos encendidos, la expulsión simbólica de su propia paciencia y una postura firme que señala a las njusticias dentro del torneo catracho como los culpables de de su renuncia. Un cierre que, lejos de pasar desapercibido, abrió la puerta a especulaciones inmediatas sobre su futuro.

Y como suele pasar en el fútbol tico, cuando un nombre fuerte queda libre, las miradas apuntan rápido a casa. En Deportivo Saprissa, donde Jeaustin ya dejó huella en distintas etapas, empezó a tomar fuerza una versión que pocos esperaban, pero que cada vez suena más lógica.

¿Jeaustin Campos regresa a Saprissa?

Según dejó entrever Voz Saprissista, el regreso de Campos no sería como entrenador, sino en un rol que ya conoce muy bien. El de gerente deportivo, un puesto que hoy está vacante y que él ocupó entre 2003 y 2006, una etapa en la que el club levantó títulos nacionales, la Copa Interclubes UNCAF y la Concachampions.

Los morados quieren el regreso de Jeaustin Campos como Gerente Deportivo. (Foto: Facebook)

En tono paródico, mientras algunos lo imaginaban volviendo al banquillo, en Tibás parecen estar pensando en armar una dupla de época. Medford en la cancha y Jeaustin en la oficina. Como si el tiempo no hubiera pasado.

Publicidad

Publicidad

La reacción de la afición no tardó en aparecer. En redes sociales, los comentarios fueron mayoritariamente positivos, con mensajes que apelan a la nostalgia y a los buenos recuerdos.“Como en los viejos tiempos” y “el gerente deportivo que ocupamos” fueron algunas de las frases que más se repitieron.

ver también Saprissa se prepara para despedir a una leyenda tras el Clausura 2026 y Hernán Medford ya lo sabe: “Esto es hasta mayo”

El contexto acompaña. Saprissa está peleando arriba en el Clausura 2026, pero también necesita proyectar su estructura a futuro. Y en ese escenario, un perfil como el de Campos encaja por experiencia, conocimiento del club y peso dentro del entorno.

Publicidad

Por ahora no hay nada oficial, pero la posibilidad ya está instalada. Y en el fútbol costarricense, cuando se juntan historia, necesidad y oportunidad, las puertas suelen abrirse más rápido de lo esperado. En Saprissa lo saben. Y esta vez, el regreso podría no ser como todos lo imaginaban, pero sí como muchos empiezan a pedir.

Publicidad

Datos Claves

Jeaustin Campos dejó su puesto como técnico del Real España tras polémicas arbitrales.

dejó su puesto como técnico del Real España tras polémicas arbitrales. El exentrenador suena para asumir la gerencia deportiva del Saprissa, cargo actualmente vacante.

del Saprissa, cargo actualmente vacante. Campos ocupó la gerencia entre 2003 y 2006, ganando la Concachampions y títulos locales.