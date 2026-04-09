Saprissa va por ellos: los futbolistas que Hernán Medford le pidió a Erick Lonnis para el próximo mercado de fichajes

El Deportivo Saprissa no solo pelea en la cancha. Mientras el equipo de Hernán Medford compite mano a mano con Herediano por el primer lugar del Clausura 2026, en Tibás ya se empieza a jugar otro partido, uno igual de importante: el armado del próximo plantel.

El presente es bueno, pero no alcanza. En un torneo cada vez más exigente, donde cada detalle define posiciones y cruces, la dirigencia morada entiende que no se puede improvisar. Y mucho menos cuando el objetivo es sostener el protagonismo tanto a nivel local como internacional.

En ese contexto, Hernán Medford ya empezó a mover fichas. Según reveló Voz Saprissista, el técnico no esperó al final del campeonato y le trasladó un pedido concreto a Erick Lonnis, presidente del Comité de Fútbol. No se trata de nombres, sino de necesidades claras.

¿Qué futbolistas pidió Hernán Medford para Saprissa?

En tono paródico, en Saprissa no pidieron refuerzos, pidieron casi un equipo nuevo. Porque el plan del entrenador incluye incorporar un portero, dos defensas, dos mediocampistas y un delantero. Una lista que deja en evidencia que, pese al buen momento, hay zonas que el cuerpo técnico considera urgentes de reforzar.

Hernán Medford pidió reforzar bastante a Saprissa. (Foto: Saprissa)

La lectura es clara. Saprissa quiere competir ahora, pero también prepararse para lo que viene. Y en ese camino, Medford no quiere dejar cabos sueltos. Sabe que el margen de error es mínimo y que los torneos se definen tanto por lo que tenés como por lo que te falta.

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Mientras tanto, Lonnis toma nota. El mercado todavía no abrió, pero en el club ya tienen marcado el mapa de prioridades. Y aunque no hay nombres sobre la mesa, la estructura del futuro plantel empieza a tomar forma.

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Así, en medio de la lucha por el liderato, Saprissa también empieza a construir su próximo desafío. Porque en Tibás lo tienen claro: no alcanza con pelear el presente, también hay que anticipar el futuro. Y ese partido ya empezó.