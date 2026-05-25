Chelito Martínez y Farioli en vilo: las figuras que serían baja en Marathón tras fracaso en la final

El Marathón no pudo alzar el décimo título de Liga Nacional en su historia y la directiva ya estaría tomando drásticas decisiones.

Una vez finalizado el Clausura 2026 de la Liga Nacional, los clubes de la primera división comienzan con las sacudidas en sus planteles de cara a la próxima temporada. Marathón es uno de esos clubes que buscará la renovación para encarar el segundo semestre del año.

Tras fracasar en su intento por obtener la copa 10 en su historia, el presidente Daniel Otero tiene la misión de renovar contratos a los futbolistas, cuyo vínculo ya culminó y también descartar a los que no entran en los planes del club.

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Entre los nombres de jugadores que quedaron sin contrato aparecen los de: Francisco “El Chelito” Martínez, Rubilio Castillo, Damín Ramírez y hasta el entrenador Pablo Lavallén.

También están futbolistas que no continuarán por los actos de indisciplina que marcaron tramo del torneo. Bryan Moya y André Orellana, están entre los señalados.

En Fútbol Centroamérica repasamos la lista de los futbolistas que saldrían de Marathón de cara a la próxima temporada.

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Las posibles bajas en Marathón

Pablo Lavallén

El DT verdolaga se quedó sin contrato tras la finalización del Clausura 2026, aunque la directiva que preside Daniel Otero, tiene la idea de renovarlo por dos años más.

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Brian Farioli

El argentino estaba a préstamo con Marathón y su vínculo culminó tras el Clausura 2026. El Monstruo Verde buscará retenerlo.

Francisco “El Chelito” Martínez

El mediocampista hondureño está a la expectativa de su futuro, luego que su contrato con Marathón culminara. Olimpia y Motagua tienen interés en él, pero la directiva del Monstruo Verde busca renovarlo.

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Samuel Elvir

El lateral del verde también se quedó sin contrato y su continuidad en el club dependerá de un llamado de la directiva.

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Bryan Moya

El jugador fue separado del plantel por actos de indisciplina y fue enviado a las reservas. Moya será baja en el Monstruo Verde de cara a la próxima temporada.

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Rubilio Castillo

El delantero se quedó sin contrato, aunque la directiva del club ya ha sostenido algunas pláticas con el objetivo de renovarlo.

Kevin Espinoza

También separado del equipo por actos de indisciplina y se convertirá en otra de las bajas del cuadro sampedrano.

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André Orellana

El defensor central tendrá que volver a Olimpia, club dueño de su ficha. Orellana es otro de los involucrados en actos de indisciplina.

Damín Ramírez

El 10 de Marathón se quedó sin contrato, pero su polivalencia le permitiría continuar en el equipo de Pablo Lavallén.

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Kenny Bodden

Al defensor central se le terminó su contrato con Marathón y está a la espera de lo que pueda ocurrir en su futuro.

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Cristian Sacaza

El extremo hondureño posee contrato con Marathón, pero su irregularidad lo tendría con un pie fuera.