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Motagua vs. Olimpia: cuándo y dónde se jugará el clásico por la Supercopa de Honduras

El clásico capitalino tendrá una nueva edición histórico, ahora con la disputa de la Supercopa al inicio de la próxima temporada en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua y Olimpia disputarán la Supercopa en Honduras. Foto: Redes sociales.
Motagua y Olimpia disputarán la Supercopa en Honduras. Foto: Redes sociales.

El Motagua de Javier López se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras vencer a Marathón en la tanda de penales que le permitió alzar su copa número 20 en su historia en el fútbol nacional.

El Ciclón Azul ya tenía asegurada su presencia en la Copa Centroamericana de Concacaf que dará inicio en el segundo semestre de 2026 en busca de un nuevo monarca en la región.

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Sin embargo, ese no será el único título que Motagua tendrá en disputa ya que también deberá jugar la Supercopa de Honduras 2026 y lo hará ante su más acérrimo rival: el Olimpia, campeón del Apertura 2026.

¿Cuándo se jugará?

La Supercopa fue reactivada de forma oficial este año y el juego tendrá que disputarse a partido único el 24y 26 de julio, a falta de confirmación por parte de la Liga Nacional.

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Inicialmente se informó que el partido se tendría que jugar en una cancha neutral, por lo que, el estadio Nacional “Chelato” Uclés no podría ser el escenario de ese día histórico en el fútbol catracho.

Pero serán los directivos de la Liga Nacional los que se encarguen de confirmar o descartar la posibilidad de que se desarrolle en Tegucigalpa con presencia ambas aficiones.

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