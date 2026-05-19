Tras un extenso recorrido que incluye las canteras de Saprissa y River Plate, un volante tico quedará en condición de agente libre en el exterior.

El mediocampista costarricense Gabriel Leiva, de 31 años, no continuará en el Olancho FC de la Liga Nacional de Honduras, equipo al que se unió a principios de 2026.

Este martes, el periodista Kevin Jiménez confirmó a traves de sus redes sociales la salida del ex Deportivo Saprissa y Herediano: “Gabriel Leiva será agente libre, rescindirá su contrato con el Olancho en las próximas horas”.

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Del semillero del Monstruo a River Plate

Nacido el 27 de agosto de 1994 en Turrialba, Costa Rica, Leiva se formó como profesional en las divisiones menores de Saprissa, donde sus condiciones lo llevaron rápidamente a dar un salto enorme antes de debutar con el primer equipo morado: fue fichado por el Club Atlético River Plate.

Gabriel Leiva durante su breve paso por la reserva de River Plate (Diez).

En 2012 se integró a la reserva del equipo bonaerense, que en ese entonces militaba en la segunda división argentina. Sin embargo, el volante nunca lograría consolidarse en el primer equipo y fue dado de baja al finalizar el torneo. En esa misma época, tuvo participación con la Selección Nacional Sub-20 de Costa Rica, disputando el Premundial de CONCACAF y los Juegos Centroamericanos en San José

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Un largo recorrido entre Costa Rica y el extranjero

Tras cerrar su capítulo en Argentina, Gabriel regresó al país en 2013 para incorporarse al Club Sport Cartaginés. Ahí comenzó su etapa como profesional en la Primera División tica.

Para agosto de 2016, volvió a buscar oportunidades en el extranjero y firmó con Patriotas Boyacá de la Primera División de Colombia, pero un año después regresaba a Costa Rica para jugar con el equipo de su pueblo natal: el Municipal Turrialba (en la Liga de Ascenso).

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Leiva militó en el fútbol colombiano entre 2016 y 2017 (Patriotas).

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En 2018, volvió a salir de las fronteras costarricenses, esta vez hacia el Malacateco de Guatemala. Aunque sumó varios minutos, su aporte ofensivo en el cuadro chapín fue discreto y terminó regresando al país.

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A partir de 2019, Leiva comenzó a encontrar su mejor versión en la máxima categoría de Costa Rica:

Jicaral: Llegó en 2019, cuando el equipo recién ascendía a primera división, y mostró un gran nivel.

Llegó en 2019, cuando el equipo recién ascendía a primera división, y mostró un gran nivel. Pérez Zeledón: Su buen rendimiento lo llevó a firmar con los Guerreros del Sur en 2020, donde se consolidó como un jugador importante y de mucha regularidad.

Su buen rendimiento lo llevó a firmar con los Guerreros del Sur en 2020, donde se consolidó como un jugador importante y de mucha regularidad. Herediano: Su madurez futbolística le valió ser fichado por el “Team” florense para el Clausura 2023, aunque su paso fue intermitente.

Su madurez futbolística le valió ser fichado por el “Team” florense para el Clausura 2023, aunque su paso fue intermitente. Municipal Liberia: Tras salir de Herediano y un breve paso por San Carlos, encontró mucha regularidad en el cuadro liberiano. En 2025 llegó a disputar 20 partidos, aportando goles y cinco asistencias.

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A principios de 2026, tras recuperar constancia y nivel en Liberia, Leiva asumió un nuevo reto internacional al firmar con el Olancho FC. Llegó a los “Potros” con la tarea de asumir un rol protagonista en la medular catracha, pero su vínculo terminará antes de lo previsto.

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En síntesis