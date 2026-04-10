Saprissa se prepara para despedir a una leyenda tras el Clausura 2026 y Hernán Medford ya lo sabe: “Esto es hasta mayo”

El Deportivo Saprissa se juega mucho en este cierre de semestre, pero no todo pasa por los goles, los puntos o la tabla. En medio de la pelea por el Clausura 2026 y los otros objetivos del club, hay una situación silenciosa que empieza a generar preocupación en Tibás y que tiene a Hernán Medford mirando de reojo.

¿Quién es la pieza clave que se podría ir de Saprissa?

No se trata de un delantero ni de un defensor, sino de una pieza clave fuera de la cancha. Marcelo Tulbovitz, preparador físico del equipo, finaliza su contrato en mayo y su continuidad está lejos de estar asegurada. Un detalle que, en este momento del torneo, no es menor.

El propio uruguayo lo confirmó en una entrevista con Tiempo Extra. “Esto es hasta mayo y ya veremos qué pasa”, lanzó, dejando abierta una puerta que en Saprissa preferirían mantener cerrada. Su rol ha sido fundamental en el rendimiento físico del equipo, especialmente en un calendario exigente.

En tono paródico, mientras Medford arma el once titular cada fin de semana, hay otra alineación que también preocupa, la del cuerpo técnico. Porque perder a Tulbovitz sería quedarse sin una figura muy importante en el día a día de los morados. Fue vital con su método Saprissa para reducir uno de los máximos problemas que tenía el equipo.

Marcelo Tulbovitz tiene contrato hasta finales de mayo. (Foto: LaNación)

El preparador físico también fue claro en su postura. Aseguró que hoy está en otra etapa de su vida, con nuevos desafíos y sin la urgencia de tomar decisiones apresuradas. Prefiere enfocarse en el presente antes de definir su futuro, algo que suma incertidumbre al panorama.

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“Estamos peleando campeonatos, no quiero distracciones”, explicó, marcando que cualquier conversación quedará en segundo plano hasta que termine la competencia. Una postura lógica, pero que deja en suspenso una decisión clave para el club.

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Tulbovitz regresó hace apenas ocho meses y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro de la estructura de Saprissa. Su salida no solo implicaría un cambio en el cuerpo técnico, sino también en la dinámica de trabajo del plantel.

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Así, en medio de la lucha por el título, Saprissa enfrenta otro desafío. No es un rival en la cancha, ni un calendario apretado. Es el tiempo. Y en mayo, Medford podría perder a alguien que no aparece en la planilla, pero que pesa tanto como cualquier titular.

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Datos Claves

El preparador físico Marcelo Tulbovitz finaliza su contrato con el Deportivo Saprissa en mayo .

finaliza su contrato con el Deportivo Saprissa en . La gestión de Tulbovitz redujo lesiones tras regresar al club hace apenas ocho meses .

redujo lesiones tras regresar al club hace apenas . El técnico Hernán Medford podría perder a este integrante clave del cuerpo técnico próximamente.