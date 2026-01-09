Favorece a Saprissa: Alajuelense recibe la sentencia de la Unafut que golpea a la afición manuda tras celebrar la 31

La segunda mitad de 2025 fue un sueño hecho realidad para los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. El equipo fue una topadora imparable que alcanzó el tricampeonato en la Copa Centroamericana y, de una vez por todas, celebró la ansiada estrella 31 en el Torneo Apertura 2025.

Del otro lado, su clásico rival, Deportivo Saprissa, vivió un semestre para el olvido, con una eliminación temprana en el certamen regional y el golpe de ver a los manudos festejar el título que cortó la larga sequía.

Sin embargo, hay un aspecto en el que el Monstruo sí fue el rey de Costa Rica durante el Apertura, y se trata de un dato que hiere el orgullo liguista como pocas otras cosas.

Los números no mienten

Este lunes, la Unafut dio a conocer los registros oficiales de asistencia a los estadios que dejó el Torneo Apertura 2025. Pese al rendimiento irregular del Monstruo a lo largo del certamen, su hinchada siempre dijo presente: Saprissa fue el equipo con mayor asistencia, con 140.202 aficionados, lo que se tradujo en una recaudación global de ₡385.993.931.

Por su parte, Alajuelense, campeón y protagonista absoluto del torneo bajo la conducción de Óscar “Machillo” Ramírez, debió conformarse con el segundo lugar en este rubro. El Morera Soto recibió 83.476 asistentes y generó una recaudación de ₡313.933.470.

Los más convocantes de Costa Rica

El tercer lugar de la tabla fue para Cartaginés con 23.312 asistentes, en una campaña digna bajo la dirección de Andrés Carevic. Luego aparece el sorprendente Municipal Liberia con 18.759, revelación del campeonato al meterse en fase final y dejar fuera al Club Sport Herediano, quinto con 14.172 aficionados en el Carlos Alvarado.

Completan el ranking Pérez Zeledón (11.557), Sporting (7.126), Guadalupe (7.054), San Carlos (6.983) y Puntarenas (2.585). En total, la Unafut registró 315.225 aficionados a lo largo del torneo, una asistencia que dejó una recaudación aproximada de ₡995.754.189, con Saprissa en lo más alto.