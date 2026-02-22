Confirmado por la Unafut: Saprissa y Herediano reciben la sentencia que los favorece en el Clausura 2026

Llegando a la mitad de la fase regular del Torneo Clausura 2026, el panorama del campeonato empieza a aclararse y ya se perfilan los principales candidatos a meterse en semifinales.

El Club Sport Herediano de José Giacone manda en la tabla de posiciones con 16 puntos, igualado con el Club Sport Cartaginés (pero con un partido menos que los brumosos), mientras que por detrás asoma un Deportivo Saprissa que suma 15 unidades y que, desde la llegada de Hernán Medford, ganó todo lo que jugó.

La otra cara de la moneda es la del campeón nacional. De manera sorpresiva, Liga Deportiva Alajuelense aparece recién en la sexta posición con 9 puntos y, por ahora, se mantiene alejado de la pelea grande.

Unafut destaca a Saprissa y Herediano

En este contexto, la Unafut compartió en redes sociales una publicación que puso el foco en un aspecto que puede terminar siendo determinante. “Solo cuatro equipos mantienen su invicto como local en el Clausura 2026”, destacó el ente rector de la Liga Promérica, marcando una tendencia clara a mitad de torneo.

Los equipos que sostienen esa condición son Municipal Pérez Zeledón, la AD San Carlos, Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano. En los estadios Carlos Alvarado y Ricardo Saprissa, morados y florenses convirtieron sus casas en verdaderas fortalezas, un factor clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

El equipo de Hernán Medford lo ratificó este mismo sábado al quedarse con el clásico ante Alajuelense, cortando una racha de ocho partidos sin vencer a su eterno rival.

Por su parte, el Team exhibe números inapelables como local: cuatro triunfos, nueve goles a favor y apenas uno en contra. Un dato que puede resultar decisivo cuando llegue el momento de definir a los cuatro clasificados del Clausura 2026.