Jafet Soto en vilo: Unafut confirma la noticia que expone a Herediano al peor castigo en el Clausura 2026

A pesar del tropiezo sufrido el domingo pasado en Ciudad Quesada, donde AD San Carlos lo derrotó por la mínima diferencia, el Club Sport Herediano se mantiene como líder del Torneo Clausura 2026.

Con 16 puntos en ocho jornadas, el equipo que dirige José Giacone y preside Jafet Soto comparte la cima junto a Cartaginés y se perfila como uno de los grandes candidatos a quedarse con la primera fase del certamen, un paso clave pensando en una eventual gran final.

Los florenses mandan en el Clausura (CS Herediano).

Sin embargo, los partidos pasan y el cuerpo técnico del Team no logra corregir una situación reglamentaria que empieza a encender las alarmas dentro de la directiva rojiamarilla.

ver también Gustavo Alfaro en el radar: revelan la noticia que nadie vio venir en Costa Rica mientras buscan al nuevo DT de La Sele

Herediano en zona de peligro

Con la octava fecha del Clausura ya finalizada, la Unafut publicó este martes la tabla de minutos Sub-21, y el panorama para Herediano no es alentador. El conjunto florense aparece entre los equipos con menor participación juvenil del campeonato.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Mientras Municipal Liberia ya cumplió la normativa acumulando 1375 minutos Sub-21 (el mínimo exigido es 1200), el Team apenas registra 382′, solo siete más que el colista Sporting FC. Un déficit que, si no se corrige pronto, podría tener consecuencias deportivas serias.

¿Qué pasa si no se cumple la regla?

El reglamento de Primera División contempla sanciones severas para los clubes que no alcancen el mínimo de minutos juveniles. Entre ellas figuran multas económicas y, lo más delicado, la deducción de tres puntos en la tabla de posiciones.

Publicidad

ver también “8 partidos de sanción”: Orlando Sinclair recibe el pedido de sentencia que todo Alajuelense reclamó por lesionar a Fernando Piñar

Con casi la mitad del Clausura ya disputado, en Heredia saben que deberán acelerar la inclusión de jóvenes en las rotaciones. El desafío para Giacone será encontrar ese equilibrio entre cumplir la norma y sostener el rendimiento competitivo en la lucha por el liderato.

Publicidad

Datos clave

– Minutos Sub-21 acumulados: Herediano suma apenas 382 minutos, el segundo registro más bajo del Clausura 2026.

Publicidad

– Mínimo exigido: La normativa de Unafut obliga a alcanzar 1200 minutos Sub-21 en la fase regular.

– Riesgo real: De no cumplir, el Team se expone a multas económicas y a la posible deducción de tres puntos, un castigo que podría ser decisivo en la pelea por el liderato.