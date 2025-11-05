Mundial en Centroamérica: revelan detalles inéditos del proyecto para traer el torneo de FIFA a la región por primera vez

En este nuevo milenio, se normalizó como práctica que varios países unan fuerzas para poder albergar un Mundial. La edición de 2002, celebrada en Corea del Sur y Japón, allanó el camino para lo que sucederá el próximo año en México, Estados Unidos y Canadá, incluso con la ampliación de 32 a 48 selecciones participantes como rutilante novedad.

La FIFA decidió no salirse del liberto para 2030, por lo que España y Marruecos serán los anfitriones de una competición que arrancará en Argentina, Paraguay y Uruguay. Las ramificaciones de esta tendencia llegaron también a la Copa del Mundo femenina en 2023, con Australia-Nueva Zelanda, y a la masculina Sub-20 de 2027, a disputarse en Azerbaiyán y Uzbekistán.

Una particularidad sobre la cita máxima de esta categoría es que nunca, en 48 años de historia, se jugó en Centroamérica. Pero eso podría llegar a cambiar en el futuro inmediato.

Mueven hilos para que Centroamérica sea sede de una Copa del Mundo

Según dio a conocer el periodista Fabián Borbón en el programa Seguimos, existe la “posibilidad de que Costa Rica sea la sede del Mundial Sub-20. Por primera vez, tendría un Mundial masculino en el país. Se trabaja para que sean varias sedes y toda Centroamérica se pueda unir en ese proceso. Están en eso. Todavía no está confirmado, pero la Federación está haciendo a lo interno un esfuerzo importante”.

Además de la presión de la Fedefútbol (Federación Costarricense de Fútbol), Borbón manifestó: “Tiene que haber Gobiernos metidos de lleno. Pero todo está ahí, en un tema de análisis”. Los países que se unirían al proyecto son Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras, aunque, explicó, “hay algunas dudas con los estadios hondureños”.

Entre los requisitos a cumplir por pedido de la FIFA para poder tener una Copa del Mundo, una parte importante recae en los estadios. En ese sentido, no solo los catrachos tendrían un problema: las obras en el Doroteo Guamuch Flores de Ciudad de Guatemala están paralizadas y su terreno de juego no está en condiciones de ser utilizado.

Costa Rica ya sabe lo que es organizar un Mundial

A nivel femenino, Costa Rica fue anfitrión del Mundial Sub-17 en 2014 y en la categoría Sub-20, hizo lo propio en 2022 —dos años después de que el Consejo de la FIFA suspendiera el torneo que iba a albergar en conjunto con Panamá—.

Además, el país fue oficializado como sede para la Copa del Mundo de 2031, a celebrarse también en Estados Unidos, México y Jamaica. “Tener un Mundial mayor sin duda son palabras mayores y estoy seguro de que vamos a estar a la altura para hacerlo de la mejor manera”, dijo Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol.