Torneo de Copa: cuándo y dónde ver a Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés por los cuartos de final

Tras el parón por las elecciones presidenciales en Costa Rica, el balón vuelve a rodar con el Torneo de Copa: entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final, con el debut en la competencia de los cuatro grandes del país: Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés.

Además de lo atractivo del cuadro, esta instancia llega con particularidades propias del certamen copero: las series se disputan a ida y vuelta y, a diferencia de lo que suele verse en otras llaves, no hay tiempos extra. Si una serie queda igualada tras el segundo partido, la definición es directa por penales.

ver también “No lo dejaron”: Saprissa recibe la primera negativa de un jugador tras la llegada de Hernán Medford al banquillo morado

Otro detalle a tener en cuenta es que, aunque el torneo tiene aval para utilizar VAR, en cuartos de final no se aplicará.

Día, hora y TV de la ida de cuartos de final

Martes 3 de febrero

Herediano vs. Puntarenas FC — 4:00 pm — FUTV

Sporting vs. Cartaginés — 6:00 pm — Tigo Sports

Alajuelense vs. Liberia — 8:00 pm — FUTV

Jueves 5 de febrero

Saprissa vs. Carmelita — 8:00 pm — FUTV

ver también Ganó la 31 con Alajuelense, pero Machillo Ramírez lo descartó y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica: “Acuerdo total”

Lo que viene en el Torneo de Copa

Luego de las revanchas que se disputarán la próxima semana, los cuatro clasificados encararán las semifinales a disputarse entre el 25 y el 29 de marzo, y la final será a partido único en abril en el Estadio Edgardo Baltodano (Liberia). Alajuelense llega como bicampeón del certamen.

Publicidad