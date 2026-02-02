Es tendencia:
Torneo de Copa: cuándo y dónde ver a Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés por los cuartos de final

Alajuelense, Herediano y Cartaginés juegan este martes mientras que Saprissa lo hará el jueves... ¿En el debut de Hernán Medford?

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Los cuatro grandes juegan esta semana por el Torneo de Copa.
Tras el parón por las elecciones presidenciales en Costa Rica, el balón vuelve a rodar con el Torneo de Copa: entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero se jugarán los partidos de ida de los cuartos de final, con el debut en la competencia de los cuatro grandes del país: Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano y Club Sport Cartaginés.

Además de lo atractivo del cuadro, esta instancia llega con particularidades propias del certamen copero: las series se disputan a ida y vuelta y, a diferencia de lo que suele verse en otras llaves, no hay tiempos extra. Si una serie queda igualada tras el segundo partido, la definición es directa por penales.

Otro detalle a tener en cuenta es que, aunque el torneo tiene aval para utilizar VAR, en cuartos de final no se aplicará.

Día, hora y TV de la ida de cuartos de final

Martes 3 de febrero

  • Herediano vs. Puntarenas FC — 4:00 pm — FUTV
  • Sporting vs. Cartaginés — 6:00 pm — Tigo Sports
  • Alajuelense vs. Liberia — 8:00 pm — FUTV

Jueves 5 de febrero

  • Saprissa vs. Carmelita — 8:00 pm — FUTV
Lo que viene en el Torneo de Copa

Luego de las revanchas que se disputarán la próxima semana, los cuatro clasificados encararán las semifinales a disputarse entre el 25 y el 29 de marzo, y la final será a partido único en abril en el Estadio Edgardo Baltodano (Liberia). Alajuelense llega como bicampeón del certamen.

