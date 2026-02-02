Es tendencia:
“Irán a FIFA”: Darwin Lom recibe la noticia de Comunicaciones que puede complicar su futuro en The Strongest

Los Cremas podrían tener de regreso a Darwin Lom después de los movimientos que denunciaron ante la Federación.

Por Juan Fittipaldi

© Prensa ComunicacionesEl delantero no tiene su futuro asegurado.

La novela de Darwin Lom sigue sumando capítulos a una historia que ya parecía estar cerrada. Después del debut del delantero en dos juegos amistosos, se creía que ya sería definitivamente nuevo fichaje de The Strongest, pero aún se mantienen las dudas.

Comunicaciones le solicitó a la Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) que bloqueara el pase internacional de Lom. El equipo crema consideró que la cláusula que había ejecutado el delantero no cumplía con los requisitos acordados anteriormente.

Por este motivo, el Albo tomó la decisión de hacer este pedido en la Federación. En las últimas horas, el periodista Juan Carlos Gálvez confirmó que la FFG rechazó el pedido del pase internacional por parte de The Strongest, por lo que todo quedó sin efecto hasta ahora.

La FIFA definirá el futuro de Darwin Lom en The Strongest

Seguramente los sudamericanos se irán a FIFA“, detalló el periodista sobre la postura que tomarán los directivos del equipo boliviano. Con este contratiempo, Darwin Lom corre el riesgo de no ser parte del inicio de su equipo en la Copa Libertadores este martes 3 de febrero.

Desde Bolivia, el periodista Diego Loza Muñoz agregó que The Strongest hizo todo para habilitar al delantero chapín. Sin embargo, podría no contar con él. “La decisión final de FIFA llegará 24 horas antes del partido“, confirmó sobre el futuro de Lom.

Complicado“, concluyó el periodista. De esta manera, el pase de Darwin Lom corre peligro y tiene muchas posibilidades de regresar a Comunicaciones. Lo más difícil para él será que, en caso de volver, correrá desde atrás en la consideración del Fantasma Figueroa, especialmente después de las palabras que tuvo en Bolivia.

