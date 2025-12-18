“Se incorporarán”: Saprissa hace oficial la llegada de dos refuerzos clave para el 2026

Mientras el Deportivo Saprissa mantiene toda su atención puesta en la gran final del Apertura 2025 ante Alajuelense, en Tibás no solo se piensa en el presente inmediato, sino también en el futuro institucional del club. Con la serie decisiva en marcha y la ilusión intacta de sumar un nuevo título, la dirigencia morada empezó a mover fichas de peso de cara al 2026.

En medio de ese contexto, el club morado sorprendió este martes al hacer oficial un anuncio que apunta directamente al fortalecimiento estructural de la institución. A través de un comunicado, el club confirmó que dos figuras de alto perfil se incorporarán a la Junta Directiva a partir de enero de 2026, una vez que sus nombramientos sean ratificados por la Asamblea de Socios.

¿Quiénes son las incorporaciones de Saprissa?

Se trata de Roberto Artavia Loría y Francis Durman Esquivel, quienes llegan con una amplia trayectoria profesional y con un compromiso claro de aportar al crecimiento integral del Monstruo, más allá de lo estrictamente deportivo.

En el caso de Artavia, Saprissa destacó su liderazgo académico a nivel nacional e internacional. Es doctor en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, cuenta con un MBA del INCAE y es ingeniero naval graduado en la USMMA, Kings Point. Además de su experiencia como consultor y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países, el club resaltó un detalle clave: es saprissista de toda la vida, asistente habitual a La Cueva desde su inauguración y un profundo conocedor del fútbol nacional e internacional.

Por su parte, Francis Durman Esquivel es ingeniero graduado en Texas A&M University y posee un MBA. Su perfil empresarial es uno de los más sólidos del país, con una extensa carrera como Gerente de Operaciones y Gerente General de Durman Esquivel, CEO de Aliaxis para Latinoamérica y, actualmente, presidente y CEO del Grupo Montecristo, con inversiones en sectores como salud, logística, bienes raíces y comercio.

Desde la institución señalaron que ambos llegan con una visión clara y alineada al proyecto morado, comprometidos con el éxito del Deportivo Saprissa en los ámbitos deportivo, comercial y administrativo. Además, enfatizaron que su incorporación busca potenciar una comunidad saprissista moderna, integrada y en constante crecimiento, fortaleciendo el vínculo entre el club y su afición.

Así, mientras Saprissa pelea un nuevo título en la cancha, también comienza a construir con fuerza el camino hacia el 2026 desde los escritorios, dejando claro que la ambición del club no se limita solo a los 90 minutos.