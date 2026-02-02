Panamá comenzó el desayuno con una terrible noticia sobre la situación de Michael Amir Murillo en el Olympique de Marsella. El defensor canalero fue borrado del equipo titular por el entrenador Roberto De Zerbi, quien reveló las razones en conferencia de prensa.

El panameño, según las declaraciones de su director técnico, “no tiene hambre” suficiente para jugar. Por este motivo, de acuerdo a lo que trascendió desde Francia, le estarían buscando una salida para que continúe su carrera en un nuevo equipo.

En medio de este complicado panorama que se le presenta a Murillo, el defensor panameño mandó un mensaje en su cuenta de Instagram que refleja la actualidad con su DT y su equipo.

“Cuando no hay salida, queda quién eres“, reza la historia que publicó el ex Anderlecht. El panameño se siente sin escapatoria en el Olympique de Marsella debido a la imagen que acompaña dicha frase. Un jinete solitario frente a miles que lo quieren atacar.

¿Se va Murillo del Olympique de Marsella?

Ante esta pronunciación en redes sociales, Murillo se muestra en soledad. Todo quedará por verse en las próximas horas y si finalmente será ubicado en la puerta de salida antes de que cierre el mercado de fichajes.

Cabe destacar que el defensor panameño renovó su contrato en el mes de marzo de 2025. Lo extendió hasta junio de 2028. El club que lo quiera deberá negociar a través de una compra, a menos que Marsella lo envíe a préstamo y luego intente recuperarlo con otro entrenador.