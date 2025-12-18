Es tendencia:
Mientras se define el caso Tomás Rodríguez, Saprissa va por otro 9 extranjero: es bicampeón, hizo 13 goles y lo eligieron MVP

En el Deportivo Saprissa no quieren dormirse con el caso de Tomás Rodríguez y ya toman cartas en el asunto.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Mientras se mantiene abierta la incertidumbre en torno a Tomás Rodríguez, cuyo futuro podría estar lejos de Tibás ante la posibilidad de continuar su carrera en Olimpia de Paraguay, en el Deportivo Saprissa ya analizan otros escenarios.

La dirigencia morada explora la llegada de un delantero extranjero con números destacados en su liga, pensando en no quedarse sin un “9” de peso si la negociación principal no se concreta.

¿Cuál sería el otro plan de Saprissa en caso de que no llegue Tomás Rodríguez?

Según informó el periodista Álvaro Martínez, Saprissa ya tendría definido un plan alterno en el mercado de fichajes en caso de no concretar la llegada de Tomás Rodríguez quien estaría jugando para el Olimpia de Paraguay.

De acuerdo con el comunicador, el club morado tendría como opción al panameño Jorlian Sánchez, quien se perfila como posible refuerzo con miras a la temporada 2026, mientras se mantiene la expectativa sobre cómo terminará desarrollándose esta “novela” en el entorno tibaseño.

Periodista Álvaro Martínez en su cuenta oficial de X

Los últimos registros de Jorlian Sánchez

Jorlian Sánchez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera con Plaza Amador en Panamá tras consolidarse como figura en su país.

El delantero fue máximo goleador y MVP del torneo local en el Torneo Clausura 2025 con Plaza Amador, anotando 13 goles y siendo pieza clave en el bicampeonato logrado en el semestre.

Con esos antecedentes, su eventual llegada representaría una incorporación de alto nivel para Saprissa, no solo por sus números y distinciones individuales, sino también por su impacto en instancias decisivas.

