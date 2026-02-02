Es tendencia:
“Tengo mis razones”: Roberto De Zerbi no se guarda nada sobre Amir Murillo y cuenta la verdad que lo aleja del Olympique Marsella

De Zerbi fue directo ante las dudas sobre la continuidad de Amir Murillo en el conjunto francés.

Por Juan Fittipaldi

El DT excluyó al canalero.
En las últimas horas, en Francia se dio una noticia que sacudió a todo Panamá al tratarse de una de las principales figuras. Desde el país galo, aseguran que Michael Amir Murillo podría tener las horas contadas en el Olympique de Marsella.

Uno de los medios especializados en dar información sobre el conjunto marsellés llamado La Provence manifestó que, desde el cuerpo técnico, le pidieron a Murillo su salida del club. Esto repercutió en el resto de la prensa francesa y fue una de las preguntas que recibió su entrenador, Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi le reclama hambre a Amir Murillo en el Olympique Marsella

En medio de estas dudas, el técnico contó la verdad en conferencia de prensa sobre lo sucedido con el lateral panameño. “Es mi decisión. Acepto errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Si tomo una decisión así es porque tengo mis razones. Si no tiene hambre, no juega“, explicó el italiano.

“Se rompe”: Thomas Christiansen recibe desde Europa una noticia que impacta a Panamá de cara al Mundial 2026

Además, contó una de las situaciones que le molestó al entrenador del Olympique Marsella: “Si después del 3-0 veo a dos jugadores charlando en el campo de París, me molesta. Hay que correr, no quejarse, no hablar, no disculparse y correr con hambre“.

De Zerbi detalló que no es algo personal con Murillo, ya que reveló que hasta compartió cenas en su casa: “Es uno de los pocos jugadores que vino a mi casa a comer. Sabe cuántos abrazos le di, pero tiene que entender que todos tenemos que estar en el mismo barco“.

Panamá se perjudica con la situación de Amir Murillo en Marsella

La situación podría perjudicar a Thomas Christiansen, ya que considera a Murillo como uno de sus defensores titulares. Teniendo en cuenta que será difícil que De Zerbi lo tenga en consideración, el panameño puede llegar al Mundial 2026 sin ritmo si no cambia de equipo.

