Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Ya es oficial: Jeaustin Campos agita el cierre del mercado de fichajes de Centroamérica y concretó este jugador

El entrenador tico no descansa y en el cierre del mercado ya anunció una nueva incorporación para Real España.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Jeaustin Campos sigue sumando altas en el plantel de Real España.
Jeaustin Campos sigue sumando altas en el plantel de Real España.

El Real España del entrenador tico Jeaustin Campos sigue trabajando sin descanso y cerca del cierre del mercado de fichajes anunció la incorporación de un nuevo fichaje procedente del Plaza Amador de Panamá.

Se trata del lateral izquierdo Julio Rodríguez, panameño que llega en condición de préstamo por un año, según anunció el Real España a través de sus redes sociales.

Entrenador de Motagua se lanza contra el Real España de Jeaustin Campos y provoca polémica en Honduras: “Me parece excesivo”

ver también

Entrenador de Motagua se lanza contra el Real España de Jeaustin Campos y provoca polémica en Honduras: “Me parece excesivo”

La llegada de Rodríguez es para cubrir el espacio que dejó en esa banda el hondureño Wesly Decas, luego de su marcha al fútbol de Costa Rica.

“El panameño, Julio Rodríguez, se suma a La Mákina en condición de préstamo por 1 año tras llegar a un acuerdo con Plaza Amador por el lateral izquierdo”, escribió el club en X.

Mundialista Sub-20

Rodríguez disputó el Mundial Sub-20 con Panamá en Chile 2025. Sus actuaciones le permitieron ganar experiencia que le sirvió para subir al primer equipo del Plaza Amador.

Concacaf confirma la noticia que Olimpia estaba esperando para recibir al América por la Concachampions 2026

ver también

Concacaf confirma la noticia que Olimpia estaba esperando para recibir al América por la Concachampions 2026

El lateral de 20 años ya cuenta con experiencia en Copa Centroamericana en la que jugó dos encuentros.

Publicidad
Tweet placeholder

Las altas de Real España de Jeaustin Campos

  • Eddie Hernández
  • Pipo López
  • Exon Arzú
  • Antony García
  • Gonzalo Ritacco
  • Juan Capeluto
  • David Sayago
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Entrenador de Motagua se lanza contra el Real España de Jeaustin Campos
Honduras

Entrenador de Motagua se lanza contra el Real España de Jeaustin Campos

Revelan toda la verdad de por qué José Mario Pinto no salió de Olimpia a Banfield
Honduras

Revelan toda la verdad de por qué José Mario Pinto no salió de Olimpia a Banfield

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Jeaustin Campos tiene a Honduras de rodillas
Honduras

Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Jeaustin Campos tiene a Honduras de rodillas

Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y cómo ver el partido de ida?
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Liberia: ¿A qué hora y cómo ver el partido de ida?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo