Ya es oficial: Jeaustin Campos agita el cierre del mercado de fichajes de Centroamérica y concretó este jugador

El Real España del entrenador tico Jeaustin Campos sigue trabajando sin descanso y cerca del cierre del mercado de fichajes anunció la incorporación de un nuevo fichaje procedente del Plaza Amador de Panamá.

Se trata del lateral izquierdo Julio Rodríguez, panameño que llega en condición de préstamo por un año, según anunció el Real España a través de sus redes sociales.

La llegada de Rodríguez es para cubrir el espacio que dejó en esa banda el hondureño Wesly Decas, luego de su marcha al fútbol de Costa Rica.

“El panameño, Julio Rodríguez, se suma a La Mákina en condición de préstamo por 1 año tras llegar a un acuerdo con Plaza Amador por el lateral izquierdo”, escribió el club en X.

Mundialista Sub-20

Rodríguez disputó el Mundial Sub-20 con Panamá en Chile 2025. Sus actuaciones le permitieron ganar experiencia que le sirvió para subir al primer equipo del Plaza Amador.

El lateral de 20 años ya cuenta con experiencia en Copa Centroamericana en la que jugó dos encuentros.

Las altas de Real España de Jeaustin Campos

Eddie Hernández

Pipo López

Exon Arzú

Antony García

Gonzalo Ritacco

Juan Capeluto

David Sayago