No gustará en Saprissa: la crítica de Thomas Christiansen al nuevo club de Tomás Rodríguez que divide a Panamá

La novela que Tomás Rodríguez protagonizó en este mercado de piernas quedó completamente sepultada en la noche del martes, cuando debutó oficialmente en Deportivo Saprissa en el agónico empate 2-2 que rescató ante Puntarenas FC por la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

Vladimir Quesada mandó a la cancha al delantero panameño al minuto 63, cuando los morados perdían 2-0 y tenían un hombre menos por la expulsión de Mariano Torres. Y su ingreso, junto al del nicaragüense Bancy Hernández, terminó revitalizando al equipo. El ex Monagas dejó buenas sensaciones.

¿Qué dijo Thomas Christiansen sobre Saprissa y Tomás Rodríguez?

El tema no pasó desapercibido en la conferencia de prensa que brindó Thomas Christiansen este miércoles desde la concentración de Panamá. Al seleccionador le consultaron por la actualidad de Rodríguez en estos meses clave de cara al Mundial 2026 y dejó una opinión que no gustará en Tibás.

ver también Beneficia a Panamá: Thomas Christiansen recibe una importante noticia que lo ayuda camino al Mundial 2026

Concretamente, se refirió a su decisión de jugar en el monstruo: “La verdad es que tengo poca información de lo que ha pasado internamente. Quizás Olimpia (de Paraguay) parecía sobre el papel un sitio mejor que Saprissa, pero bueno, también hay que tener mucho respeto por el trabajo de Saprissa”.

“Lo importante es que juegue, que evolucione, que sea importante en su equipo y eso le va a hacer mejor jugador. Por supuesto, luego buscar ir a más”, concluyó ante los micrófonos en el COS Sports Plaza, dando a entender que ve a los 40 veces campeones del fútbol costarricense como un equipo trampolín.

¿Cuándo vuelve a jugar Tomás Rodríguez?

El próximo partido de Saprissa está programado para el sábado 17 de enero, cuando visite a Herediano desde las 8:00 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado. Veremos si Tomás Rodríguez arranca en el once inicial de Vladimir Quesada o todavía tiene que seguir demostrando para ganarse un lugar.

Publicidad