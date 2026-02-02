Este lunes, Roberto De Zerbi, entrenador del Olympique Marsella, confirmó lo que se venía rumoreando sobre Michael Amir Murillo. El DT tomó la decisión de apartar del equipo al panameño en la antesala del duelo de Copa de Francia frente al Rennes.

En conferencia de prensa, el entrenador italiano explicó que el defensor de la Selección de Panamá fue castigado por su falta de ambición: “Es mi decisión. Acepto errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Si tomo una decisión así es porque tengo mis razones. Si no tiene hambre, no juega“.

Rápidamente, Murillo envió un mensaje en sus redes sociales a través de una historia en Instagram. El lateral dejó entrever que se siente en soledad, ya que mostró un dibujo en el que un jinete solitario está rodeado contra una multitud de soldados.

La Selección de Panamá le envía un mensaje a Michael Amir Murillo en medio de su duro presente

Por esta situación que vive el jugador del Marsella, la Federación Panameña de Fútbol tomó cartas en el asunto. La Fepafut le mostró todo su apoyo a Murillo y le envió un mensaje en este difícil presente.

“No estás solo“, escribió la Federación en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. Desde el seleccionado panameño no quieren que el lateral se perjudique tras la decisión de su entrenador, ya que el Mundial 2026 está cada vez más cerca.

Restará saber que sucederá con Murillo en el corto plazo. Teniendo en cuenta que el mercado de fichajes está por cerrar, podría haber novedades en las próximas horas sabiendo que De Zerbi lo apartó del equipo, al menos, para el siguiente juego.