“En conversaciones”: Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones tras ser confirmado como DT

Hernán Medford firmará con el Deportivo Saprissa para intentar enderezar el barco que dejó Vladimir Quesada en el inicio del Torneo Clausura 2026.

Medford tendrá su segundo ciclo en la casa tibaseña. Justamente su primera etapa fue el debut de su carrera como director técnico.

ver también Estuvo en Herediano: la nueva figura que suma Saprissa tras acordar la llegada de Hernán Medford

Durante su etapa como estratega del Saprissa entre 2003 y 2006, Medford vivió uno de los períodos más exitosos en la historia del club.

En esos años, el Monstruo obtuvo importantes logros, incluyendo campeonatos nacionales, la conquista de la Concacaf en 2005 y una destacada participación internacional que lo llevó a alcanzar el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes.

Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones

Según informó el periodista Kevin Jiménez, una de las novedades que se maneja en el entorno de Saprissa es la posible incorporación de Geiner Segura como asistente técnico de Hernán Medford.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Publicidad

Publicidad

“Hernán Medford llegará al Saprissa junto a su asistente, Raúl Ovares. Geiner Segura también puede llegar como AT, están en conversaciones. Aún no hecho pero si avanzado. Hoy o mañana se decide“, compartió el periodista Kevin Jiménez.

Aunque aún no está cerrado, Jiménez detalló que las conversaciones están avanzadas y que la decisión final podría tomarse entre hoy y mañana, lo que mantiene al exentrenador muy cerca de sumarse al nuevo cuerpo técnico morado.

Publicidad

Geiner Segura llegaría como AT de Hernán Medford

Publicidad

Con este panorama, Medford ya tendría prácticamente definido su cuerpo técnico con el objetivo de revertir el momento actual de Saprissa, que suma seis puntos de 15 posibles en el campeonato.