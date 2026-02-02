Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“En conversaciones”: Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones tras ser confirmado como DT

Hernán Medford se alista para tomar las riendas del Deportivo Saprissa en un momento delicado con modificaciones a su alrededor.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones tras ser confirmado como DT
Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones tras ser confirmado como DT

Hernán Medford firmará con el Deportivo Saprissa para intentar enderezar el barco que dejó Vladimir Quesada en el inicio del Torneo Clausura 2026.

Medford tendrá su segundo ciclo en la casa tibaseña. Justamente su primera etapa fue el debut de su carrera como director técnico.

Estuvo en Herediano: la nueva figura que suma Saprissa tras acordar la llegada de Hernán Medford

ver también

Estuvo en Herediano: la nueva figura que suma Saprissa tras acordar la llegada de Hernán Medford

Durante su etapa como estratega del Saprissa entre 2003 y 2006, Medford vivió uno de los períodos más exitosos en la historia del club.

En esos años, el Monstruo obtuvo importantes logros, incluyendo campeonatos nacionales, la conquista de la Concacaf en 2005 y una destacada participación internacional que lo llevó a alcanzar el histórico tercer lugar en el Mundial de Clubes.

Hernán Medford ya negocia en Saprissa una de sus primeras incorporaciones

Según informó el periodista Kevin Jiménez, una de las novedades que se maneja en el entorno de Saprissa es la posible incorporación de Geiner Segura como asistente técnico de Hernán Medford.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Publicidad

“Hernán Medford llegará al Saprissa junto a su asistente, Raúl Ovares. Geiner Segura también puede llegar como AT, están en conversaciones. Aún no hecho pero si avanzado. Hoy o mañana se decide, compartió el periodista Kevin Jiménez.

Aunque aún no está cerrado, Jiménez detalló que las conversaciones están avanzadas y que la decisión final podría tomarse entre hoy y mañana, lo que mantiene al exentrenador muy cerca de sumarse al nuevo cuerpo técnico morado.

Publicidad
Geiner Segura dice adiós al Cartaginés - Tele San Carlos Radio
Geiner Segura llegaría como AT de Hernán Medford

Con este panorama, Medford ya tendría prácticamente definido su cuerpo técnico con el objetivo de revertir el momento actual de Saprissa, que suma seis puntos de 15 posibles en el campeonato.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La nueva incorporación de Saprissa que llega junto a Medford
Deportivo Saprissa

La nueva incorporación de Saprissa que llega junto a Medford

Confirman al sucesor de Vladimir Quesada en Saprissa
Deportivo Saprissa

Confirman al sucesor de Vladimir Quesada en Saprissa

Todo Saprissa se ilusiona: Hernán Medford recibe la noticia que lo podría beneficiar en medio de las elecciones
Deportivo Saprissa

Todo Saprissa se ilusiona: Hernán Medford recibe la noticia que lo podría beneficiar en medio de las elecciones

Murillo rompe el silencio y se pronuncia tras ser borrado por De Zerbi
Panama

Murillo rompe el silencio y se pronuncia tras ser borrado por De Zerbi

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo