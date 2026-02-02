Concachampions 2026: los millones de dólares que hay en juego para los seis equipos de Centroamérica

La Concachampions 2026 arranca el 3 de febrero y se extenderá hasta mayo, con el objetivo doble de coronar al campeón de clubes de la confederación y, además, entregar boletos internacionales: el ganador clasificará a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

En clave centroamericana, el foco estará sobre Real España, Xelajú, Olimpia, Alajuelense, Cartaginés y Sporting San Miguelito, seis representantes que llegan por la Copa Centroamericana y que ya conocen rivales y fechas para la Primera Ronda (y, en el caso de Alajuelense, su ruta desde Octavos).

Premios: el gran botín que reparte la Concachampions

El atractivo no es solo deportivo. Desde el cambio de era (a partir de 2024), Concacaf comunicó que el campeón de la Champions Cup recibirá más de 5 millones de dólares sumando premios en efectivo y distribuciones financieras.

Ese número pone el torneo en otra dimensión para los clubes del área: cada serie de eliminación directa se juega con presión real, porque avanzar no solo acerca al título, también significa más exposición internacional y la posibilidad de engrosar ingresos en una competencia donde el premio mayor ya es “top” para estándares regionales.

Formato y fechas: cómo se define el campeón

La edición 2026 mantiene el mano a mano: cinco rondas (Primera Ronda, Octavos, Cuartos, Semifinales y Final). De los 27 participantes, 22 arrancan en Primera Ronda y cinco esperan en Octavos.

Primera Ronda: febrero (ida y vuelta)



febrero (ida y vuelta) Octavos: marzo (ida y vuelta)



marzo (ida y vuelta) Cuartos: abril



abril Semifinales: finales de abril e inicios de mayo



finales de abril e inicios de mayo Final: sábado 30 de mayo (a partido único)

Los seis de Centroamérica: quiénes son y cómo clasificaron

Concacaf confirmó seis cupos desde la Copa Centroamericana 2025, que para esta Champions Cup 2026 quedaron así:

LD Alajuelense (campeón) – entra directo a Octavos



(campeón) – entra directo a Octavos Real España (semifinalista)



(semifinalista) Xelajú (semifinalista)



(semifinalista) Olimpia (semifinalista)



(semifinalista) Cartaginés (ganador del repechaje)



(ganador del repechaje) Sporting San Miguelito (ganador del repechaje)

En otras palabras: cinco arrancan en Primera Ronda y Alajuelense espera en Octavos, un premio deportivo enorme… y una ventaja estratégica (menos desgaste y menos partidos para llegar lejos).

Partidos que se vienen: el calendario de los centroamericanos en Primera Ronda

A continuación, los cruces confirmados y las fechas oficiales (Concacaf publica horarios en ET y entre paréntesis la hora local; el local aparece primero).

Olimpia vs América

Ida: Olimpia vs América – martes 3 de febrero (8 pm de Honduras), Estadio Chelato Uclés (Tegucigalpa)



– martes 3 de febrero (8 pm de Honduras), Vuelta: América vs Olimpia – miércoles 11 de febrero (7 pm de Honduras), Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX)

Real España vs LAFC

Ida: Real España vs Los Angeles FC – martes 17 de febrero (9 pm de Honduras), Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula)



– martes 17 de febrero (9 pm de Honduras), Vuelta: Los Angeles FC vs Real España – martes 24 de febrero (9 pm de Honduras), BMO Stadium (Los Ángeles)

Xelajú vs Monterrey

Ida: Xelajú vs Monterrey – miércoles 4 de febrero (7 pm de Guatemala), Estadio Cementos Progreso (Ciudad de Guatemala)



– miércoles 4 de febrero (7 pm de Guatemala), Vuelta: Monterrey vs Xelajú – miércoles 11 de febrero (9 pm de Guatemala), Estadio BBVA (Monterrey)

Cartaginés vs Vancouver Whitecaps

Ida: Cartaginés vs Vancouver Whitecaps – miércoles 18 de febrero (9 pm de Costa Rica), Fello Meza (Cartago)



– miércoles 18 de febrero (9 pm de Costa Rica), Vuelta: Vancouver Whitecaps vs Cartaginés – miércoles 25 de febrero (8:30 pm de Costa Rica), BC Place (Vancouver)

Sporting San Miguelito vs LA Galaxy

Ida: Sporting San Miguelito vs LA Galaxy – jueves 19 de febrero (8 pm de Panamá), Estadio Universitario (Penonomé)



– jueves 19 de febrero (8 pm de Panamá), Vuelta: LA Galaxy vs Sporting San Miguelito – miércoles 25 de febrero (11.30 pm de Panamá), Dignity Health Sports Park (Carson)

¿Y Alajuelense? Así queda su ruta desde Octavos de Final

Por ser campeón centroamericano, Alajuelense es uno de los cinco preclasificados a Octavos. Su rival saldrá del cruce LAFC vs Real España (Ganador de la Primera Ronda #5).