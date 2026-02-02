Es tendencia:
Concachampions 2026: los millones de dólares que hay en juego para los seis equipos de Centroamérica

Este martes empieza la Concachampions 2026 y el campeón se llevará millones de dólares. Aquí, todos los detalles.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Empieza la Concachampions y hay muchos millones en juego.
La Concachampions 2026 arranca el 3 de febrero y se extenderá hasta mayo, con el objetivo doble de coronar al campeón de clubes de la confederación y, además, entregar boletos internacionales: el ganador clasificará a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y al Mundial de Clubes 2029.

En clave centroamericana, el foco estará sobre Real España, Xelajú, Olimpia, Alajuelense, Cartaginés y Sporting San Miguelito, seis representantes que llegan por la Copa Centroamericana y que ya conocen rivales y fechas para la Primera Ronda (y, en el caso de Alajuelense, su ruta desde Octavos).

Olimpia vs. América: a qué hora y dónde ver el partido de ida de la primera ronda de la Conchampions 2026

Premios: el gran botín que reparte la Concachampions

El atractivo no es solo deportivo. Desde el cambio de era (a partir de 2024), Concacaf comunicó que el campeón de la Champions Cup recibirá más de 5 millones de dólares sumando premios en efectivo y distribuciones financieras.

Ese número pone el torneo en otra dimensión para los clubes del área: cada serie de eliminación directa se juega con presión real, porque avanzar no solo acerca al título, también significa más exposición internacional y la posibilidad de engrosar ingresos en una competencia donde el premio mayor ya es “top” para estándares regionales.

Formato y fechas: cómo se define el campeón

La edición 2026 mantiene el mano a mano: cinco rondas (Primera Ronda, Octavos, Cuartos, Semifinales y Final). De los 27 participantes, 22 arrancan en Primera Ronda y cinco esperan en Octavos.

  • Primera Ronda: febrero (ida y vuelta)
  • Octavos: marzo (ida y vuelta)
  • Cuartos: abril
  • Semifinales: finales de abril e inicios de mayo
  • Final: sábado 30 de mayo (a partido único)
Los seis de Centroamérica: quiénes son y cómo clasificaron

Concacaf confirmó seis cupos desde la Copa Centroamericana 2025, que para esta Champions Cup 2026 quedaron así:

  • LD Alajuelense (campeón) – entra directo a Octavos
  • Real España (semifinalista)
  • Xelajú (semifinalista)
  • Olimpia (semifinalista)
  • Cartaginés (ganador del repechaje)
  • Sporting San Miguelito (ganador del repechaje)
En otras palabras: cinco arrancan en Primera Ronda y Alajuelense espera en Octavos, un premio deportivo enorme… y una ventaja estratégica (menos desgaste y menos partidos para llegar lejos).

Partidos que se vienen: el calendario de los centroamericanos en Primera Ronda

A continuación, los cruces confirmados y las fechas oficiales (Concacaf publica horarios en ET y entre paréntesis la hora local; el local aparece primero).

Olimpia vs América

  • Ida: Olimpia vs Américamartes 3 de febrero (8 pm de Honduras), Estadio Chelato Uclés (Tegucigalpa)
  • Vuelta: América vs Olimpiamiércoles 11 de febrero (7 pm de Honduras), Estadio Ciudad de los Deportes (CDMX)
La Inteligencia Artificial sentencia si Olimpia le ganará al América en la ida de la primera ronda de Concachampions 2026

Real España vs LAFC

  • Ida: Real España vs Los Angeles FCmartes 17 de febrero (9 pm de Honduras), Estadio Francisco Morazán (San Pedro Sula)
  • Vuelta: Los Angeles FC vs Real Españamartes 24 de febrero (9 pm de Honduras), BMO Stadium (Los Ángeles)
Xelajú vs Monterrey

  • Ida: Xelajú vs Monterreymiércoles 4 de febrero (7 pm de Guatemala), Estadio Cementos Progreso (Ciudad de Guatemala)
  • Vuelta: Monterrey vs Xelajúmiércoles 11 de febrero (9 pm de Guatemala), Estadio BBVA (Monterrey)

Cartaginés vs Vancouver Whitecaps

  • Ida: Cartaginés vs Vancouver Whitecapsmiércoles 18 de febrero (9 pm de Costa Rica), Fello Meza (Cartago)
  • Vuelta: Vancouver Whitecaps vs Cartaginésmiércoles 25 de febrero (8:30 pm de Costa Rica), BC Place (Vancouver)
Sporting San Miguelito vs LA Galaxy

  • Ida: Sporting San Miguelito vs LA Galaxyjueves 19 de febrero (8 pm de Panamá), Estadio Universitario (Penonomé)
  • Vuelta: LA Galaxy vs Sporting San Miguelitomiércoles 25 de febrero (11.30 pm de Panamá), Dignity Health Sports Park (Carson)

¿Y Alajuelense? Así queda su ruta desde Octavos de Final

Por ser campeón centroamericano, Alajuelense es uno de los cinco preclasificados a Octavos. Su rival saldrá del cruce LAFC vs Real España (Ganador de la Primera Ronda #5).

