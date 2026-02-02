Es tendencia:
Costa Rica

Machillo Ramírez lo limpió pese a haber salido campeón con Alajuelense y ahora fue presentado en su nuevo equipo en Europa: “Bienvenido”

El fútbol le ha dado una revancha en Europa a un descarte del Machillo Ramírez en Alajuelense. Descubre de quién se trata.

Machillo Ramírez al mando de Alajuelense
Pese a haber sido parte del plantel campeón con la Liga Deportiva Alajuelense y celebrar la obtención de la ansiada 31, su futuro quedó definido poco después del cierre de la temporada.

La decisión de Machillo Ramírez de no contar más con el jugador marcó un quiebre inesperado, pero lejos de frenar su carrera, ahora tendrá revancha en Europa.

Machillo Ramírez lo descartó en Alajuelense

El Hércules CF de España hizo oficial la llegada de Alberto Toril con varios mensajes de bienvenida en sus redes sociales, destacando la ilusión por su incorporación.

“Bienvenido al ruedo, Alberto”, publicó el club en uno de sus posteos. Una presentación cargada de entusiasmo que marca el inicio de una nueva etapa para el atacante en el fútbol español.

Nuevo reto para Alberto Toril

Con su fichaje ya oficializado, Alberto Toril firmó contrato con el Hércules CF hasta el 30 de junio de 2027, quedando vinculado al club por las próximas temporadas.

El acuerdo, registrado el 2 de febrero de 2026, confirma la apuesta del Hércules por el delantero, que afronta este nuevo desafío en la Primera Federación con la expectativa de aportar goles y experiencia.

