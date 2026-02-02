“Está cerrado”: Fernán Faerron ya tiene nuevo equipo en Europa y así lo confirmaron

Fernán Faerron se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en el actual mercado de fichajes tras su paso por Herediano.

Luego de permanecer más de cinco meses sin actividad oficial, el defensor ya encontró nuevo destino en el fútbol de Europa, una información que fue confirmada y que marca un nuevo capítulo en su carrera profesional.

ver también “Cedido en Costa Rica”: Fernán Faerron abre la puerta menos pensada tras cerrar un acuerdo con un club de Europa

Nuevo equipo para Fernán Faerron

El periodista Kevin Jiménez explicó en su programa Seguimos que el futuro de Fernán Faerron apunta con claridad al fútbol español, ya que, según la información que maneja, existen varios clubes interesados y el destino estaría prácticamente definido.

Jiménez señaló que el defensor podría permanecer seis meses en España o salir cedido a otro equipo, pero remarcó que su llegada al país ibérico es un hecho, con opciones que incluirían a clubes como Córdoba, Málaga o Almería, todos vinculados al entorno de la segunda división.

Fernán Faerron

“Probablemente va a jugar en España, me dieron nombres de varios clubes, el destino será en España, hay que ver si jugará seis meses ahí o cedido en otro club

Pero es un hecho que va para España, me dieron el nombre de tres clubes de su entorno. Me dicen que está cerrado ya en España, Córdoba, Málaga o Almería, segunda división“, comentó Kevin Jiménez en su programa de Seguimos

Publicidad

Publicidad

“Tengo que terminar de investigar si son esos, pero me dicen que sí jugará en España. También está la posibilidad de jugar seis meses cedido o irse directamente”, finalizó Kevin Jiménez.

Publicidad

¿Cuándo fue el último partido de Fernán Faerron?

El último partido de Fernán Faerron se disputó el 25 de julio de 2025, cuando vistió la camiseta de Herediano en el empate sin goles (0-0) como visitante frente a Guadalupe. En ese encuentro, el defensor tuvo participación durante 16 minutos, marcando hasta ahora su aparición más reciente en competencia oficial.