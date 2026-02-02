“Hacer patria”: David Guzmán manda un contundente mensaje tras el triunfo de Laura Fernández en las elecciones de Costa Rica

Las elecciones en Costa Rica concluyeron con una victoria clara de Laura Fernández, quien se impuso desde la primera ronda. Con más del 48% de los sufragios, logró una ventaja contundente frente a sus 19 competidores directos, evitando así la necesidad de una segunda vuelta.

Ante este panorama, David Guzmán, en su rol de figura vinculada al Saprissa y también como ciudadano costarricense, utilizó sus redes sociales para manifestarse.

Sus palabras no pasaron desapercibidas, ya que compartió un mensaje firme y directo en relación con el resultado electoral.

¿Cuál fue el mensaje de David Guzmán luego del triunfo de Laura Fernández?

En el mensaje que compartió en sus redes sociales, David Guzmán apareció acompañado de su familia y escribió una frase cargada de simbolismo y sentimiento: “Podríamos estar abajo de las cobijas, pero ellos querían hacer patria aquí”, junto a un corazón y la bandera de Costa Rica.

David Guzmán en sus redes sociales

La publicación de David Guzmán reflejó un tono patriótico y familiar, resaltando la idea de compromiso con el país y el ejemplo que se construye desde el hogar, un gesto que fue interpretado como una muestra de orgullo, responsabilidad y esperanza por el futuro nacional.

De vuelta a la acción

Guzmán volverá a la actividad deportiva este jueves 05 de febrero, cuando Saprissa reciba a Carmelita en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Costa Rica, marcando así su regreso a la acción tras días de protagonismo fuera de las canchas.