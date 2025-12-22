Polémica en Saprissa: referente de Saprissa se rinde ante Machillo Ramírez tras haber perdido la final contra Alajuelense

La derrota en una final siempre deja heridas abiertas, más aún cuando se trata de un clásico nacional. Deportiva Saprissa cayó ante Liga Deportiva Alajuelense el pasado fin de semana y vio cómo su eterno rival celebraba el título en su propia cara.

Sin embargo, en medio del dolor y la frustración que dejó el desenlace, una voz autorizada del vestuario morado sorprendió a propios y extraños con palabras que no pasaron desapercibidas.

¿Cuál es el futbolista de Saprissa que elogió a Machillo Ramírez?

David Guzmán, uno de los referentes del Deportivo Saprissa, dejó de lado los colores por un momento y se rindió públicamente ante la figura de Óscar “Machillo” Ramírez, técnico rojinegro y gran artífice del campeonato manudo.

Sus declaraciones, brindadas al programa Acción 360, generaron polémica: “Qué se va a decir, si es un gran señor; es un gran entrenador. Muchos de los que estuvimos con él lo queremos y lo apreciamos. Creo que el país, en algún momento, no le da el reconocimiento que se merece”.

David Guzmán destacó a Machillo Ramírez.

Guzmán fue más allá y destacó el lado humano del entrenador de Alajuelense que acaba de vencerlos en la cancha. “Aquí no son los colores, sino la persona y el humano que es. Es un gran entrenador y se le dice hoy: felicitarlo. Es una persona de fútbol; hoy viene y nos dice que les toca a ellos, y mañana no se sabe lo que pueda suceder. Nos agradece también por el espectáculo que dimos”, añadió.

Las palabras del mediocampista cobran un peso especial por la historia que ambos comparten. Machillo Ramírez fue el entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica rumbo al Mundial de Rusia 2018, proceso en el que David Guzmán fue mundialista. Esa relación cercana explica, en parte, el respeto y la admiración que el jugador mantiene hacia el estratega rojinegro.

En Tibás, las declaraciones de Guzmán abrieron el debate: ¿gesto de grandeza o palabras fuera de lugar tras una derrota dolorosa? Lo cierto es que, en medio de la rivalidad más intensa del país, el respeto hacia Machillo Ramírez volvió a quedar en evidencia, incluso desde la otra acera.